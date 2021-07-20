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Российские танкисты совершили марш в Таджикистане
Российские танкисты совершили марш в Таджикистане - РИА Новости, 20.07.2021
Российские танкисты совершили марш в Таджикистане
Российские танкисты в Таджикистане в рамках учений совершили марш на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T21:51
2021-07-20T21:51
россия
центральный военный округ
т-72 "урал"
таджикистан
талибан
сша
безопасность
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Российские танкисты в Таджикистане в рамках учений совершили марш на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон, сообщает Центральный военный округ (ЦВО)."В рамках предстоящего совместного тактического учения российские танкисты 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, совершили 200-километровый марш из полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон", - говорится в сообщении.В ходе марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника". По прибытию на полигон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин. Военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.Совместное учение c воинскими контингентами России, Узбекистана и Таджикистана состоится с 5 по 10 августа в Хатлонской области Таджикистана на полигоне "Харб-Майдон". Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы, уточняет ЦВО.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html
https://ria.ru/20210710/taliby-1740667584.html
россия
таджикистан
сша
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РИА Новости
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60
Российские танки движутся к границе с Афганистаном
Российские танки выехали из Ляура на полигон Харб-Майдон на границе с Афганистаном, где талибы ведут наступление на правительственные войска.
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60
россия, центральный военный округ, т-72 "урал", таджикистан, талибан, сша, безопасность
21:51 20.07.2021
 
Российские танкисты совершили марш в Таджикистане

Российские танкисты совершили марш на полигон у границы Таджикистана и Афганистана

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Российские танкисты в Таджикистане в рамках учений совершили марш на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).
"В рамках предстоящего совместного тактического учения российские танкисты 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, совершили 200-километровый марш из полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон", - говорится в сообщении.
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В ходе марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника". По прибытию на полигон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин. Военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.
Совместное учение c воинскими контингентами России, Узбекистана и Таджикистана состоится с 5 по 10 августа в Хатлонской области Таджикистана на полигоне "Харб-Майдон". Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы, уточняет ЦВО.
Представители делегации политического офиса движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) Мохаммад Сохайль Шахин, Шахабуддин Делавар и Абдул Латиф Мансур перед началом пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
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* Террористическая организация, запрещенная в России
 
РоссияЦентральный военный округТ-72 "Урал"ТаджикистанТалибанСШАБезопасность
 
 
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