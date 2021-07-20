https://ria.ru/20210720/letalnost-1741993639.html

Эпидемиолог опроверг сообщения о большей летальности индийского штамма

Эпидемиолог опроверг сообщения о большей летальности индийского штамма - РИА Новости, 20.07.2021

Эпидемиолог опроверг сообщения о большей летальности индийского штамма

Говорить о большей летальности индийского штамма коронавируса неверно, относительная летальность от него ниже, чем весной 2020 года, штамм просто заражает... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:30

2021-07-20T11:30

2021-07-20T11:30

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569335218_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_9f40eb441004a7b75c201f4404317fc5.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Говорить о большей летальности индийского штамма коронавируса неверно, относительная летальность от него ниже, чем весной 2020 года, штамм просто заражает больше людей, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По его словам, индийский штамм коронавируса более заразен, с более коротким инкубационным периодом. Инфекция "помолодела": основной контингент болеющих сейчас составляют люди 14-29 лет, добавил Горелов."Но вместе с тем говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас кардинально поменялась, потому что разработаны реанимационные мероприятия... Это приводит к тому, что в настоящий момент даже при более тяжелом течении относительная летальность. Если сравнивать с таким же периодом весной 2020 года, она, бесспорно, ниже", - сказал Горелов в интервью на телеканале "Россия 24".

https://ria.ru/20210719/kovid-1741604939.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество