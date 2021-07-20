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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210720/letalnost-1741993639.html
Эпидемиолог опроверг сообщения о большей летальности индийского штамма
Эпидемиолог опроверг сообщения о большей летальности индийского штамма - РИА Новости, 20.07.2021
Эпидемиолог опроверг сообщения о большей летальности индийского штамма
Говорить о большей летальности индийского штамма коронавируса неверно, относительная летальность от него ниже, чем весной 2020 года, штамм просто заражает... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:30
2021-07-20T11:30
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Говорить о большей летальности индийского штамма коронавируса неверно, относительная летальность от него ниже, чем весной 2020 года, штамм просто заражает больше людей, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По его словам, индийский штамм коронавируса более заразен, с более коротким инкубационным периодом. Инфекция "помолодела": основной контингент болеющих сейчас составляют люди 14-29 лет, добавил Горелов."Но вместе с тем говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас кардинально поменялась, потому что разработаны реанимационные мероприятия... Это приводит к тому, что в настоящий момент даже при более тяжелом течении относительная летальность. Если сравнивать с таким же периодом весной 2020 года, она, бесспорно, ниже", - сказал Горелов в интервью на телеканале "Россия 24".
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
11:30 20.07.2021
 
Эпидемиолог опроверг сообщения о большей летальности индийского штамма

Эпидемиолог Горелов: говорить о большей летальности индийского штамма коронавируса неверно

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРеанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Говорить о большей летальности индийского штамма коронавируса неверно, относительная летальность от него ниже, чем весной 2020 года, штамм просто заражает больше людей, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По его словам, индийский штамм коронавируса более заразен, с более коротким инкубационным периодом. Инфекция "помолодела": основной контингент болеющих сейчас составляют люди 14-29 лет, добавил Горелов.
"Но вместе с тем говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас кардинально поменялась, потому что разработаны реанимационные мероприятия... Это приводит к тому, что в настоящий момент даже при более тяжелом течении относительная летальность. Если сравнивать с таким же периодом весной 2020 года, она, бесспорно, ниже", - сказал Горелов в интервью на телеканале "Россия 24".
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Распространение коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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