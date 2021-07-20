https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html

Врачи предупредили о последствиях коронавируса у детей

Врачи предупредили о последствиях коронавируса у детей - РИА Новости, 20.07.2021

Врачи предупредили о последствиях коронавируса у детей

Перенесенный детьми коронавирус может оказать влияние на суставы, сердце и желудок, даже если ребенок болел бессимптомно, рассказали РИА Новости врачи... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:17

2021-07-20T17:17

2021-07-20T17:26

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Перенесенный детьми коронавирус может оказать влияние на суставы, сердце и желудок, даже если ребенок болел бессимптомно, рассказали РИА Новости врачи Научно–исследовательского клинического института детства минздрава Московской области."Перенесенный детьми коронавирус может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: миокардит, который проявляется клинически где-то на 2-4 неделе с момента развития симптомов, вызванных ковидом, или таким грозным осложнением, как мультисистемный воспалительный синдром, который возникает в отсроченном периоде где-то через месяц или полтора после перенесенной коронавирусной инфекции, и проявляется высокой температурой , полисерозитами, лимфоаденопатией, болями в животе", - рассказала главный внештатный детский специалист кардиолог Подмосковья, заведующая детским кардиологическим отделением ГБУЗ МО "НИКИ детства МЗМО" Альфия Дроздова.При этом, по ее словам, сама коронавирусная инфекция у детей может протекать легко, в стертой, субклинической форме.Главный внештатный детский специалист ревматолог, руководитель детского ревматологического отделения ГБУЗ МО "НИКИ детства МЗМО" Юлия Котова, утверждает, что с последствиями коронавируса сталкиваются даже те дети, которые перенесли заболевание бессимптомно."Через 3-6 месяцев развиваются осложнения в виде так называемых overlap- синдромов – это дополнительные аутоиммунные заболевания в организме. Если у ребенка был просто ревматоидный артрит, возникает либо аутоиммунный гепатит, аутоиммунный тиреоидит – таких случаев мы видим много", - сказала Котова.Заведующая детским гастроэнтерологическим отделением института Мария Ерохина утверждает, что дети, перенесшие ковид, также сталкиваются с заболевания желудочно-кишечного тракта."В небольшом проценте случаев мы наблюдаем, к сожалению, картину аутоиммунного воспаления органов ЖКТ, такие как поражения толстой кишки – ВЗК (воспалительное заболевание кишечника). Поражение желудочно-кишечного тракта отражается на печеночной ткани, могут быть в дебюте аутоиммунного гепатита. Очень важно педиатрам отследить биохимические показатели и маркеры воспаления в общем анализе крови", - отмечает Ерохина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/vaktsina-1736762112.html

https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738354216.html

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