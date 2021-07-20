https://ria.ru/20210720/koronavirus-1741984001.html

Врач рассказала об осложнениях после COVID-19

Врач рассказала об осложнениях после COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2021

Врач рассказала об осложнениях после COVID-19

Невозможно спрогнозировать осложнения, которые могут быть у пациента, перенесшего коронавирусную инфекцию, заявила президент Союза педиатров России,... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:50

2021-07-20T10:50

2021-07-20T12:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

лейла намазова-баранова

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Невозможно спрогнозировать осложнения, которые могут быть у пациента, перенесшего коронавирусную инфекцию, заявила президент Союза педиатров России, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Минобрнауки, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова."Невозможно спрогнозировать, какие осложнения будут у взрослого или ребенка, если он столкнется с коронавирусной инфекцией", - заявила она в ходе конференции "Развитие календаря прививок в условиях COVID-19 – забота о здоровье и долголетии".По ее словам, последствия заболевания могут проявиться по принципу "где тонко, там и рвется" - в тех местах, где организм ослаблен.Намазова-Баранова призвала с большим уважением относиться к вакцинации, поскольку она позволяет программировать иммунный ответ.

https://ria.ru/20210719/vaktsina-1741914775.html

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2021

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коронавирус covid-19, россия, лейла намазова-баранова, российская академия наук, общество