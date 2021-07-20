https://ria.ru/20210720/kabul-1741972685.html

Турция готова управлять аэропортом Кабула, заявил Эрдоган

Турция готова управлять аэропортом Кабула, заявил Эрдоган - РИА Новости, 20.07.2021

Турция готова управлять аэропортом Кабула, заявил Эрдоган

Турция готова взять на себя управление кабульским аэропортом, если договорится с США об условиях, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T09:34

2021-07-20T09:34

2021-07-20T09:34

кабул

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АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Турция готова взять на себя управление кабульским аэропортом, если договорится с США об условиях, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий. Позже он сообщил, что окончательное решение еще не принято, ведутся переговоры с США и Афганистаном. В то же время представитель правительственных сил безопасности и обороны генерал Аджмал Шинвари заявил, что отвечать за аэропорт Кабула после вывода из Афганистана иностранных войск будут афганские силы, иностранцы займутся только технической работой.Движение "Талибан"* заявило, что выступает против размещения турецких военных на территории Афганистана, так как это нарушает суверенитет страны. Талибы заявили, что подобное решение Анкары вызовет проблемы между народами Турции и Афганистана, и предупредили, что, если турецкие военные останутся в Афганистане, они окажут им сопротивление и ответственность за последствия будет на плечах "тех, кто вмешивается во внутренние дела"."Сейчас в Афганистане новый период – там находятся три игрока: НАТО, Америка и Турция. США приняли решение уйти и захотели, чтобы мы управляли аэропортом, которым мы и так уже 20 лет управляем. Мы положительно смотрим на эту ситуацию, но у нас при этом есть свои условия", - заявил Эрдоган в ходе визита в самопровозглашенную республику Северного Кипра. Трансляция велась в его Twitter.Он перечислил эти условия."Первое: США будут на нашей стороне в дипломатических переговорах. Второе: по возможностям логистики они мобилизуются для нас. Ресурсы, которые там находятся, должны быть переданы Турции. Кроме этого, есть проблемы финансовые, административные. США должны поддержать Турцию и в этих вопросах. Если наши условия будут соблюдены, то мы подумаем о том, чтобы взять на себя управление аэропортом в Кабуле", - отметил президент Турции.В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США из Афганистана. По его словам, об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Тайип Эрдоган. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что соответствующие планы Турции нарушают договоренности с талибами.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210718/afganistan-1741549928.html

https://ria.ru/20210623/taliiby-1738072911.html

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабул, афганистан, турция, талибан, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире