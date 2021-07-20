https://ria.ru/20210720/ekolog-1742033932.html
Эксперт назвал возможную причину гибели уток в Москве-реке
Эксперт назвал возможную причину гибели уток в Москве-реке - РИА Новости, 20.07.2021
Эксперт назвал возможную причину гибели уток в Москве-реке
Гибель пяти уток в Москве-реке вблизи Крымской набережной не повод для паники и точно не пандемия, причиной мог стать закисший хлеб, испортившийся из-за... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:25
2021-07-20T14:25
2021-07-20T14:25
сергей бурмистров
москва
экология
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Гибель пяти уток в Москве-реке вблизи Крымской набережной не повод для паники и точно не пандемия, причиной мог стать закисший хлеб, испортившийся из-за аномальной жары, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.В понедельник в пресс-службе Мосводостока сообщили РИА Новости, что пять мертвых уток обнаружены вблизи Крымской набережной, они изъяты и переданы в спецорганизацию для утилизации. Акватория данного участка Москвы-реки приведена в удовлетворительное санитарное состояние."Аномальная жара стоит уже давно, и мы не видим массовых заморов птиц, рыб. Пять уток – это не массовая гибель, это что-то локальное в любом случае, учитывая, что у нас зимуют только 30-40 тысяч уток, а летом цифра еще больше, потому что появляются выводки. И пять особей – это не повод для паники, не пандемия точно", - сказал Бурмистров.Он отметил, что цветение воды – это нормальное сезонное явление, а при цветении в воде размножаются нетипичные водоросли, и они в дальнейшем отмирают, начинают гнить. Хлеб под действием температур закисает, а также становится средством доставки бактерий с водой, которую он впитывает."Утки не особо разборчивы в этом плане. Когда хлеб с продуктами гниения попадает в организм птиц, как это себя поведет, мы не знаем, но возможна и такая версия", - добавил специалист.Он отметил, что сейчас тушки птиц находятся у специалистов и по результатам их вскрытия будет известна точная причина гибели."Именно белый хлеб, даже если свежий, сильно не типичный продукт для уток, и летом, когда водоемы открыты, корма полно. Видоспецифичные корма для птиц – это водоросли, рачки, мелкие организмы, которые они со дна собирают, то есть летом птицы не нуждаются в кормлении. Мы сбиваем нормальный ход в их пищеварении", - уточнил Бурмистров.Эксперт отметил, что в такую жару утки чувствуют себя нормально, к тому же они очень мобильны и без проблем перемещаются от водоема к водоему, если им становится некомфортно.
https://ria.ru/20210102/ptitsy-1591805907.html
https://ria.ru/20210221/ozhirenie-1598443868.html
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сергей бурмистров, москва, экология, общество
Эксперт назвал возможную причину гибели уток в Москве-реке
Эколог Сергей Бурмистров: гибель уток в Москве-реке — не пандемия, возможная причина — хлеб
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Гибель пяти уток в Москве-реке вблизи Крымской набережной не повод для паники и точно не пандемия, причиной мог стать закисший хлеб, испортившийся из-за аномальной жары, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров
.
В понедельник в пресс-службе Мосводостока сообщили РИА Новости, что пять мертвых уток обнаружены вблизи Крымской набережной, они изъяты и переданы в спецорганизацию для утилизации. Акватория данного участка Москвы-реки приведена в удовлетворительное санитарное состояние.
"Аномальная жара стоит уже давно, и мы не видим массовых заморов птиц, рыб. Пять уток – это не массовая гибель, это что-то локальное в любом случае, учитывая, что у нас зимуют только 30-40 тысяч уток, а летом цифра еще больше, потому что появляются выводки. И пять особей – это не повод для паники, не пандемия точно", - сказал Бурмистров.
Он отметил, что цветение воды – это нормальное сезонное явление, а при цветении в воде размножаются нетипичные водоросли, и они в дальнейшем отмирают, начинают гнить. Хлеб под действием температур закисает, а также становится средством доставки бактерий с водой, которую он впитывает.
"Утки не особо разборчивы в этом плане. Когда хлеб с продуктами гниения попадает в организм птиц, как это себя поведет, мы не знаем, но возможна и такая версия", - добавил специалист.
Он отметил, что сейчас тушки птиц находятся у специалистов и по результатам их вскрытия будет известна точная причина гибели.
"Именно белый хлеб, даже если свежий, сильно не типичный продукт для уток, и летом, когда водоемы открыты, корма полно. Видоспецифичные корма для птиц – это водоросли, рачки, мелкие организмы, которые они со дна собирают, то есть летом птицы не нуждаются в кормлении. Мы сбиваем нормальный ход в их пищеварении", - уточнил Бурмистров.
Эксперт отметил, что в такую жару утки чувствуют себя нормально, к тому же они очень мобильны и без проблем перемещаются от водоема к водоему, если им становится некомфортно.