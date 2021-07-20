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Минприроды опровергло заявления о дефиците товаров из-за мусорной реформы
Минприроды опровергло заявления о дефиците товаров из-за мусорной реформы - РИА Новости, 20.07.2021
Минприроды опровергло заявления о дефиците товаров из-за мусорной реформы
Введение обязательного сбора за утилизацию выпущенных товаров и упаковки не может вызывать дефицит в магазинах, заявили в Минприроды. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:38
2021-07-20T11:38
2021-07-20T15:08
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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МОСКВА, 20 июл— РИА Новости. Введение обязательного сбора за утилизацию выпущенных товаров и упаковки не может вызывать дефицит в магазинах, заявили в Минприроды.Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) ранее сообщила РИА Новости, что видит угрозы дестабилизации розничного рынка из-за норм, предложенными в законопроекте об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки.В частности, в АКОРТ считают, что запрет на продажу товаров, данные о которых не внесены в специальную информационную систему, спровоцирует развитие "серого" рынка, повлечет сокращение ассортимента и дефицит различных товаров в легальных офлайн- и онлайн-каналах продаж. В ассоциации предложили выработать другие механизмы привлечения к ответственности производителей, не предполагающих запрет на оборот товаров.Обновленную концепцию Расширенной ответственности производителя (РОП) приняли в конце 2020 года. Она предусматривает установление 100%-го утилизационного сбора за упаковку товаров. При этом, по информации Российского экологического оператора (РЭО), уплату сбора практически невозможно проконтролировать. Данные об упаковке носят заявительный характер, и только 20 тысяч компаний предоставляют в добровольном порядке эту информацию. Законопроект, который прописывает механизм внедрения концепции РОП и реализации дорожной карты, находится на стадии общественного обсуждения. Действующее законодательство предусматривает, что уже сейчас у регуляторов должна быть информация о тех, кто самостоятельно утилизирует упаковки, и тех, кто платит экосбор.
https://ria.ru/20210713/tseny-1741015385.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
11:38 20.07.2021 (обновлено: 15:08 20.07.2021)
Минприроды опровергло заявления о дефиците товаров из-за мусорной реформы
Минприроды опровергло заявления ретейлеров о возможном дефиците товаров из-за мусорной реформы
МОСКВА, 20 июл— РИА Новости. Введение обязательного сбора за утилизацию выпущенных товаров и упаковки не может вызывать дефицит в магазинах, заявили в Минприроды.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) ранее сообщила РИА Новости, что видит угрозы
дестабилизации розничного рынка из-за норм, предложенными в законопроекте об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки.
В частности, в АКОРТ считают, что запрет на продажу товаров, данные о которых не внесены в специальную информационную систему, спровоцирует развитие "серого" рынка, повлечет сокращение ассортимента и дефицит различных товаров в легальных офлайн- и онлайн-каналах продаж. В ассоциации предложили выработать другие механизмы привлечения к ответственности производителей, не предполагающих запрет на оборот товаров.
"Ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более четырех лет. Минприроды призывает не пугать россиян пустыми полками. Заявление о якобы рисках похожи на манипуляции, связано с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства", — сообщили в ведомстве.
Обновленную концепцию Расширенной ответственности производителя (РОП) приняли в конце 2020 года. Она предусматривает установление 100%-го утилизационного сбора за упаковку товаров. При этом, по информации Российского экологического оператора (РЭО), уплату сбора практически невозможно проконтролировать. Данные об упаковке носят заявительный характер, и только 20 тысяч компаний предоставляют в добровольном порядке эту информацию. Законопроект, который прописывает механизм внедрения концепции РОП и реализации дорожной карты, находится на стадии общественного обсуждения. Действующее законодательство предусматривает, что уже сейчас у регуляторов должна быть информация о тех, кто самостоятельно утилизирует упаковки, и тех, кто платит экосбор.