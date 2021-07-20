https://ria.ru/20210720/polki-1741990470.html
РБК: ретейлеры предупредили о риске дефицита товаров в магазинах
РБК: ретейлеры предупредили о риске дефицита товаров в магазинах - РИА Новости, 20.07.2021
РБК: ретейлеры предупредили о риске дефицита товаров в магазинах
Реализация законопроекта Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может привести к сокращению ассортимента товаров в... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:17
2021-07-20T11:17
2021-07-20T16:55
ozon
wildberries
ассоциация компаний розничной торговли
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
x5 retail group
общество
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Россиян предупредили о риске дефицита товаров в магазинах
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Реализация законопроекта Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может привести к сокращению ассортимента товаров в магазинах и у онлайн-продавцов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).Так, ретейлеры не согласны с положением о запрете реализовывать товары, которые не входят в специальный реестр системы учета отходов.По информации издания, ведомство получило письмо ассоциаций.В АКОРТ входят такие крупные торговые сети, как "Магнит", X5 Group и "Лента". В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) состоят Wildberries, "Утконос" и Ozon."Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Так, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.
https://ria.ru/20210713/tseny-1741015385.html
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РИА Новости
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ozon, wildberries, ассоциация компаний розничной торговли, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), x5 retail group, общество
11:17 20.07.2021 (обновлено: 16:55 20.07.2021)
РБК: ретейлеры предупредили о риске дефицита товаров в магазинах
АКОРТ предупредил о риске появления пустых полок в магазинах из-за мусорной реформы