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Названы сроки подписания первого экспортного контракта на ракеты "Брамос"
Названы сроки подписания первого экспортного контракта на ракеты "Брамос" - РИА Новости, 20.07.2021
Названы сроки подписания первого экспортного контракта на ракеты "Брамос"
Первый экспортный контракт на крылатые ракеты "Брамос" будет подписан по завершении пандемии, необходима очная встреча представителей, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T03:24
2021-07-20T03:24
александр максичев (содиректор "брамос" с российской стороны)
россия
брамос
москва
индия
армия
безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Первый экспортный контракт на крылатые ракеты "Брамос" будет подписан по завершении пандемии, необходима очная встреча представителей, заявил в интервью РИА Новости содиректор "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.При этом он подчеркнул, что экспорт вооружений является прерогативой правительства - власти Индии и России официально объявят о первом экспортном контракте, как только он будет подписан."Компания работает над этим и полностью готова обеспечить запросы инозаказчиков по мере их поступления", - заявил Максичев.Российско-индийское предприятие "Брамос" было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
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александр максичев (содиректор "брамос" с российской стороны), россия, брамос, москва, индия, армия, безопасность
03:24 20.07.2021
 
Названы сроки подписания первого экспортного контракта на ракеты "Брамос"

Содиректор "Брамос" Максичев заявил, что первый экспортный контракт подпишут сразу после пандемии

© AP Photo / Dmitri LovetskyРакеты "Брамос" производства России и Индии
Ракеты Брамос производства России и Индии - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Первый экспортный контракт на крылатые ракеты "Брамос" будет подписан по завершении пандемии, необходима очная встреча представителей, заявил в интервью РИА Новости содиректор "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.
"Что касается возможности заключения первого экспортного контракта на ракеты "Брамос", нам удалось договориться о многом. Тем не менее для финализации соглашения необходима очная встреча на уровне властей, которая должна пройти, как только ситуация с пандемией улучшится. Можем сказать, что контракт находится на финальной стадии согласования и очень скоро будет подписан", - сказал Максичев, не назвав страну покупателя.
При этом он подчеркнул, что экспорт вооружений является прерогативой правительства - власти Индии и России официально объявят о первом экспортном контракте, как только он будет подписан.
"Компания работает над этим и полностью готова обеспечить запросы инозаказчиков по мере их поступления", - заявил Максичев.
Российско-индийское предприятие "Брамос" было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Российско-индийская ракета Брамос - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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Александр Максичев (содиректор "Брамос" с российской стороны)РоссияБрамосМоскваИндияАрмияБезопасность
 
 
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