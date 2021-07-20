https://ria.ru/20210720/bramos-1741957063.html

Названы сроки подписания первого экспортного контракта на ракеты "Брамос"

Названы сроки подписания первого экспортного контракта на ракеты "Брамос" - РИА Новости, 20.07.2021

Названы сроки подписания первого экспортного контракта на ракеты "Брамос"

Первый экспортный контракт на крылатые ракеты "Брамос" будет подписан по завершении пандемии, необходима очная встреча представителей, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T03:24

2021-07-20T03:24

2021-07-20T03:24

александр максичев (содиректор "брамос" с российской стороны)

россия

брамос

москва

индия

армия

безопасность

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Первый экспортный контракт на крылатые ракеты "Брамос" будет подписан по завершении пандемии, необходима очная встреча представителей, заявил в интервью РИА Новости содиректор "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.При этом он подчеркнул, что экспорт вооружений является прерогативой правительства - власти Индии и России официально объявят о первом экспортном контракте, как только он будет подписан."Компания работает над этим и полностью готова обеспечить запросы инозаказчиков по мере их поступления", - заявил Максичев.Российско-индийское предприятие "Брамос" было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.

https://ria.ru/20201124/bramos-1586023592.html

россия

москва

индия

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александр максичев (содиректор "брамос" с российской стороны), россия, брамос, москва, индия, армия, безопасность