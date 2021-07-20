https://ria.ru/20210720/bpla-1741962604.html

Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений

Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений - РИА Новости, 20.07.2021

Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений

Россия в среднесрочной перспективе планирует занять 10% мирового рынка вооружений со своими разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T07:21

2021-07-20T07:21

2021-07-20T07:47

макс-2021

россия

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

москва

жуковский

безопасность

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия в среднесрочной перспективе планирует занять 10% мирового рынка вооружений со своими разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщил в интервью РИА Новости в преддверии авиасалона МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.Он отметил, что в настоящее время на рынке вооружений наблюдается больший интерес заказчиков к приобретению беспилотников. "Россия уже ведет поставки комплексов с малыми разведывательными беспилотниками в ряд стран, и у нас заключены новые контракты на поставку следующих партий этих изделий. Также в ближайшей перспективе мы ожидаем первые контракты на поставку за рубеж наших ударных беспилотников", - добавил директор службы.В настоящее время РФ предлагает на экспорт беспилотный комплекс с аппаратом "Орион-Э" как в разведывательном, так и в ударном вариантах. Также на экспорт предлагаются разведывательные дроны "Элерон" и "Орлан".Кроме того, в РФ разрабатывается тяжелый ударный беспилотник "Альтиус", беспилотники "Сириус" и "Гром", тяжелый реактивный беспилотник "Охотник" и другие аппараты.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/mig-35-1741957753.html

https://ria.ru/20210720/aviasalon-1741842794.html

россия

москва

жуковский

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макс-2021, россия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), москва, жуковский, безопасность