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В Петербурге мошенники обманули блокадницу на 40 тысяч рублей
В Петербурге мошенники обманули блокадницу на 40 тысяч рублей - РИА Новости, 20.07.2021
В Петербурге мошенники обманули блокадницу на 40 тысяч рублей
В Петербурге задержали двух мошенников, обманувших блокадницу при продаже системы пожаротушения, сообщила пресс-служба главка МВД. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:01
2021-07-20T18:04
россия
красногвардейский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. В Петербурге задержали двух мошенников, обманувших блокадницу при продаже системы пожаротушения, сообщила пресс-служба главка МВД.Накануне в полицию Красногвардейского района обратилась 79-летняя женщина, которая рассказала, что к ней домой пришли двое молодых людей и продали ей устройство пожаротушения за 40 тысяч рублей. Позже выяснилось, что на самом деле прибор стоит в пять раз меньше.Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве и вскоре задержали подозреваемых. Это приезжие молодые люди 23 и 24 лет. Один из них ранее судим за незаконное хранение наркотиков.По оперативным данным, задержанные могут быть причастны к целой серии подобных преступлений.
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россия
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россия, красногвардейский район, санкт-петербург, происшествия
17:01 20.07.2021 (обновлено: 18:04 20.07.2021)
 
В Петербурге мошенники обманули блокадницу на 40 тысяч рублей

В Петербурге задержали мошенников, продавших блокаднице систему пожаротушения за 40 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. В Петербурге задержали двух мошенников, обманувших блокадницу при продаже системы пожаротушения, сообщила пресс-служба главка МВД.
Накануне в полицию Красногвардейского района обратилась 79-летняя женщина, которая рассказала, что к ней домой пришли двое молодых людей и продали ей устройство пожаротушения за 40 тысяч рублей. Позже выяснилось, что на самом деле прибор стоит в пять раз меньше.
Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве и вскоре задержали подозреваемых. Это приезжие молодые люди 23 и 24 лет. Один из них ранее судим за незаконное хранение наркотиков.
По оперативным данным, задержанные могут быть причастны к целой серии подобных преступлений.
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