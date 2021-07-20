https://ria.ru/20210720/bednost-1742114187.html
Матвиенко рассказала, как искоренить бедность в мире
Матвиенко рассказала, как искоренить бедность в мире - РИА Новости, 20.07.2021
Матвиенко рассказала, как искоренить бедность в мире
Решить проблему искоренения бедности в мире и повышения уровни жизни населения невозможно без достижения гендерного равенства, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T22:10
2021-07-20T22:10
2021-07-20T22:16
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Решить проблему искоренения бедности в мире и повышения уровни жизни населения невозможно без достижения гендерного равенства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей. А это невозможно без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин", - сказала она в видеообращении на Форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по образованию и снижению бедности среди женщин.Мероприятие прошло в Пекине в рамках празднования 20-летия ШОС, организатором форума выступила Всекитайская федерация женщин.Спикер Совфеда подчеркнула, что в связи с пандемией COVID-19 под угрозой оказалось достойное будущее многих стран, где положение женщин ухудшилось. "Пандемия стала серьезным вызовом системе образования, одновременно высветив его всё возрастающую важность в сегодняшнем мире", - отметила она.По словам Матвиенко, принятые в России с началом распространения коронавирусной инфекции меры позволили избежать кризиса системы здравоохранения, масштабного локдауна, срыва образовательного процесса, всплеска бедности. "Мы готовы делиться нашими наработками, опытом со всеми заинтересованными странами и международными структурами", - сообщила спикер.В выступлении она обратила также внимание на особую роль Университета ШОС. "Цель его создания - это, прежде всего, развитие интеграционных процессов в образовательной сфере, расширение возможностей для молодежи наших стран, в том числе, разумеется, и девушек, получать качественное современное образование", - напомнила она.Матвиенко сообщила о готовящемся третьем Евразийском женском форуме, который пройдёт в России. "На постоянной основе работает его Совет, реализуется более двух десятков проектов с международным участием. Они, в частности, направлены на внедрение социальных контрактов, развитие женского предпринимательства, вовлечение женщин в сферу высоких технологий. Там мы продолжим работу в том числе и по темам, поднятым на форуме ШОС", - сообщила председатель Совфеда.
https://ria.ru/20210624/matvienko-1738449475.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
22:10 20.07.2021 (обновлено: 22:16 20.07.2021)
Матвиенко рассказала, как искоренить бедность в мире
Спикер Совфеда Матвиенко: без гендерного равенства невозможно искоренить бедность в мире Матвиенко
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Решить проблему искоренения бедности в мире и повышения уровни жизни населения невозможно без достижения гендерного равенства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
"Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей. А это невозможно без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин", - сказала она в видеообращении на Форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по образованию и снижению бедности среди женщин.
Мероприятие прошло в Пекине
в рамках празднования 20-летия ШОС
, организатором форума выступила Всекитайская федерация женщин.
Спикер Совфеда подчеркнула, что в связи с пандемией COVID-19 под угрозой оказалось достойное будущее многих стран, где положение женщин ухудшилось. "Пандемия стала серьезным вызовом системе образования, одновременно высветив его всё возрастающую важность в сегодняшнем мире", - отметила она.
По словам Матвиенко, принятые в России
с началом распространения коронавирусной инфекции меры позволили избежать кризиса системы здравоохранения, масштабного локдауна, срыва образовательного процесса, всплеска бедности. "Мы готовы делиться нашими наработками, опытом со всеми заинтересованными странами и международными структурами", - сообщила спикер.
В выступлении она обратила также внимание на особую роль Университета ШОС. "Цель его создания - это, прежде всего, развитие интеграционных процессов в образовательной сфере, расширение возможностей для молодежи наших стран, в том числе, разумеется, и девушек, получать качественное современное образование", - напомнила она.
Матвиенко сообщила о готовящемся третьем Евразийском женском форуме, который пройдёт в России. "На постоянной основе работает его Совет, реализуется более двух десятков проектов с международным участием. Они, в частности, направлены на внедрение социальных контрактов, развитие женского предпринимательства, вовлечение женщин в сферу высоких технологий. Там мы продолжим работу в том числе и по темам, поднятым на форуме ШОС", - сообщила председатель Совфеда.