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Матвиенко рассказала, как искоренить бедность в мире
Матвиенко рассказала, как искоренить бедность в мире - РИА Новости, 20.07.2021
Матвиенко рассказала, как искоренить бедность в мире
Решить проблему искоренения бедности в мире и повышения уровни жизни населения невозможно без достижения гендерного равенства, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T22:10
2021-07-20T22:16
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Решить проблему искоренения бедности в мире и повышения уровни жизни населения невозможно без достижения гендерного равенства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей. А это невозможно без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин", - сказала она в видеообращении на Форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по образованию и снижению бедности среди женщин.Мероприятие прошло в Пекине в рамках празднования 20-летия ШОС, организатором форума выступила Всекитайская федерация женщин.Спикер Совфеда подчеркнула, что в связи с пандемией COVID-19 под угрозой оказалось достойное будущее многих стран, где положение женщин ухудшилось. "Пандемия стала серьезным вызовом системе образования, одновременно высветив его всё возрастающую важность в сегодняшнем мире", - отметила она.По словам Матвиенко, принятые в России с началом распространения коронавирусной инфекции меры позволили избежать кризиса системы здравоохранения, масштабного локдауна, срыва образовательного процесса, всплеска бедности. "Мы готовы делиться нашими наработками, опытом со всеми заинтересованными странами и международными структурами", - сообщила спикер.В выступлении она обратила также внимание на особую роль Университета ШОС. "Цель его создания - это, прежде всего, развитие интеграционных процессов в образовательной сфере, расширение возможностей для молодежи наших стран, в том числе, разумеется, и девушек, получать качественное современное образование", - напомнила она.Матвиенко сообщила о готовящемся третьем Евразийском женском форуме, который пройдёт в России. "На постоянной основе работает его Совет, реализуется более двух десятков проектов с международным участием. Они, в частности, направлены на внедрение социальных контрактов, развитие женского предпринимательства, вовлечение женщин в сферу высоких технологий. Там мы продолжим работу в том числе и по темам, поднятым на форуме ШОС", - сообщила председатель Совфеда.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
22:10 20.07.2021 (обновлено: 22:16 20.07.2021)
 
Матвиенко рассказала, как искоренить бедность в мире

Спикер Совфеда Матвиенко: без гендерного равенства невозможно искоренить бедность в мире Матвиенко

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Решить проблему искоренения бедности в мире и повышения уровни жизни населения невозможно без достижения гендерного равенства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей. А это невозможно без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин", - сказала она в видеообращении на Форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по образованию и снижению бедности среди женщин.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 15:46
Матвиенко высказалась о роли женщин в современной политике
Мероприятие прошло в Пекине в рамках празднования 20-летия ШОС, организатором форума выступила Всекитайская федерация женщин.
Спикер Совфеда подчеркнула, что в связи с пандемией COVID-19 под угрозой оказалось достойное будущее многих стран, где положение женщин ухудшилось. "Пандемия стала серьезным вызовом системе образования, одновременно высветив его всё возрастающую важность в сегодняшнем мире", - отметила она.
По словам Матвиенко, принятые в России с началом распространения коронавирусной инфекции меры позволили избежать кризиса системы здравоохранения, масштабного локдауна, срыва образовательного процесса, всплеска бедности. "Мы готовы делиться нашими наработками, опытом со всеми заинтересованными странами и международными структурами", - сообщила спикер.
В выступлении она обратила также внимание на особую роль Университета ШОС. "Цель его создания - это, прежде всего, развитие интеграционных процессов в образовательной сфере, расширение возможностей для молодежи наших стран, в том числе, разумеется, и девушек, получать качественное современное образование", - напомнила она.
Матвиенко сообщила о готовящемся третьем Евразийском женском форуме, который пройдёт в России. "На постоянной основе работает его Совет, реализуется более двух десятков проектов с международным участием. Они, в частности, направлены на внедрение социальных контрактов, развитие женского предпринимательства, вовлечение женщин в сферу высоких технологий. Там мы продолжим работу в том числе и по темам, поднятым на форуме ШОС", - сообщила председатель Совфеда.
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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