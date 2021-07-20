https://ria.ru/20210720/bednost-1742114187.html

Матвиенко рассказала, как искоренить бедность в мире

Матвиенко рассказала, как искоренить бедность в мире - РИА Новости, 20.07.2021

Матвиенко рассказала, как искоренить бедность в мире

Решить проблему искоренения бедности в мире и повышения уровни жизни населения невозможно без достижения гендерного равенства, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T22:10

2021-07-20T22:10

2021-07-20T22:16

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Решить проблему искоренения бедности в мире и повышения уровни жизни населения невозможно без достижения гендерного равенства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей. А это невозможно без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин", - сказала она в видеообращении на Форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по образованию и снижению бедности среди женщин.Мероприятие прошло в Пекине в рамках празднования 20-летия ШОС, организатором форума выступила Всекитайская федерация женщин.Спикер Совфеда подчеркнула, что в связи с пандемией COVID-19 под угрозой оказалось достойное будущее многих стран, где положение женщин ухудшилось. "Пандемия стала серьезным вызовом системе образования, одновременно высветив его всё возрастающую важность в сегодняшнем мире", - отметила она.По словам Матвиенко, принятые в России с началом распространения коронавирусной инфекции меры позволили избежать кризиса системы здравоохранения, масштабного локдауна, срыва образовательного процесса, всплеска бедности. "Мы готовы делиться нашими наработками, опытом со всеми заинтересованными странами и международными структурами", - сообщила спикер.В выступлении она обратила также внимание на особую роль Университета ШОС. "Цель его создания - это, прежде всего, развитие интеграционных процессов в образовательной сфере, расширение возможностей для молодежи наших стран, в том числе, разумеется, и девушек, получать качественное современное образование", - напомнила она.Матвиенко сообщила о готовящемся третьем Евразийском женском форуме, который пройдёт в России. "На постоянной основе работает его Совет, реализуется более двух десятков проектов с международным участием. Они, в частности, направлены на внедрение социальных контрактов, развитие женского предпринимательства, вовлечение женщин в сферу высоких технологий. Там мы продолжим работу в том числе и по темам, поднятым на форуме ШОС", - сообщила председатель Совфеда.

https://ria.ru/20210624/matvienko-1738449475.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф