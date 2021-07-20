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Путин оценил потенциал российской авиации
Путин оценил потенциал российской авиации - РИА Новости, 20.07.2021
Путин оценил потенциал российской авиации
Президент России Владимир Путин заявил, что российская авиация обладает большим потенциалом, авиастроение продолжает создавать современную технику. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:38
2021-07-20T19:01
россия
sukhoi superjet
жуковский
макс-2021
авиасалон макс
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российская авиация обладает большим потенциалом, авиастроение продолжает создавать современную технику."То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику. Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры Superjet, в ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14", - сказал президент на открытии 15-го международного авиационно-космического салона МАКС-2021.Президент рассказал, что за этим самолетом последует региональный Ил-114300, легкий многоцелевой самолет "Байкал", а также новые вертолеты, которых давно ждут."Уверен, что современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли", - подчеркнул Путин.
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Путин поднялся на борт самолета "Байкал"
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россия, sukhoi superjet, жуковский, макс-2021, авиасалон макс, владимир путин, общество
13:38 20.07.2021 (обновлено: 19:01 20.07.2021)
 
Путин оценил потенциал российской авиации

Президент Путин: российская авиация обладает большим потенциалом

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российская авиация обладает большим потенциалом, авиастроение продолжает создавать современную технику.
"То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику. Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры Superjet, в ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14", - сказал президент на открытии 15-го международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Президент рассказал, что за этим самолетом последует региональный Ил-114300, легкий многоцелевой самолет "Байкал", а также новые вертолеты, которых давно ждут.
"Уверен, что современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли", - подчеркнул Путин.
Подготовка к открытию МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 16:08Новое оружие России
На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации
 
РоссияSukhoi SuperjetЖуковскийМАКС-2021Авиасалон МАКСВладимир ПутинОбщество
 
 
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