https://ria.ru/20210720/aviatsiya-1742024881.html

Путин оценил потенциал российской авиации

Путин оценил потенциал российской авиации - РИА Новости, 20.07.2021

Путин оценил потенциал российской авиации

Президент России Владимир Путин заявил, что российская авиация обладает большим потенциалом, авиастроение продолжает создавать современную технику. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:38

2021-07-20T13:38

2021-07-20T19:01

россия

sukhoi superjet

жуковский

макс-2021

авиасалон макс

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российская авиация обладает большим потенциалом, авиастроение продолжает создавать современную технику."То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику. Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры Superjet, в ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14", - сказал президент на открытии 15-го международного авиационно-космического салона МАКС-2021.Президент рассказал, что за этим самолетом последует региональный Ил-114300, легкий многоцелевой самолет "Байкал", а также новые вертолеты, которых давно ждут."Уверен, что современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли", - подчеркнул Путин.

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жуковский

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Путин поднялся на борт самолета "Байкал" Путин поднялся на борт самолета "Байкал" 2021-07-20T13:38 true PT0M29S

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россия, sukhoi superjet, жуковский, макс-2021, авиасалон макс, владимир путин, общество