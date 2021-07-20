https://ria.ru/20210720/aviatsiya-1742024881.html
Путин оценил потенциал российской авиации
Путин оценил потенциал российской авиации - РИА Новости, 20.07.2021
Путин оценил потенциал российской авиации
Президент России Владимир Путин заявил, что российская авиация обладает большим потенциалом, авиастроение продолжает создавать современную технику. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:38
2021-07-20T13:38
2021-07-20T19:01
россия
sukhoi superjet
жуковский
макс-2021
авиасалон макс
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740712471_0:149:3078:1880_1920x0_80_0_0_008a83e2fce8330968c68194e7e4c98f.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российская авиация обладает большим потенциалом, авиастроение продолжает создавать современную технику."То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику. Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры Superjet, в ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14", - сказал президент на открытии 15-го международного авиационно-космического салона МАКС-2021.Президент рассказал, что за этим самолетом последует региональный Ил-114300, легкий многоцелевой самолет "Байкал", а также новые вертолеты, которых давно ждут."Уверен, что современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20210719/maks-1741890493.html
россия
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740712471_86:185:2570:2048_1920x0_80_0_0_8fc11ed5b26b912e9eefd34659dffb06.jpg
Путин поднялся на борт самолета "Байкал"
Путин поднялся на борт самолета "Байкал"
2021-07-20T13:38
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, sukhoi superjet, жуковский, макс-2021, авиасалон макс, владимир путин, общество
13:38 20.07.2021 (обновлено: 19:01 20.07.2021)
Путин оценил потенциал российской авиации
Президент Путин: российская авиация обладает большим потенциалом