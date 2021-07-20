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Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном в авиастроении
Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном в авиастроении - РИА Новости, 20.07.2021
Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном в авиастроении
Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном и другими странами Евразийского экономического союза в области авиастроения, сказал президент РФ... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:04
2021-07-20T14:04
макс-2021
россия
евразийский экономический союз
владимир путин
жуковский
казахстан
экономика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном и другими странами Евразийского экономического союза в области авиастроения, сказал президент РФ Владимир Путин.Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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макс-2021, россия, евразийский экономический союз, владимир путин, жуковский, казахстан, экономика
14:04 20.07.2021
 
Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном в авиастроении

Президент Путин: Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном в авиастроении

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Международный авиационно-космический салон МАКС-2021
 Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном и другими странами Евразийского экономического союза в области авиастроения, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Особо отмечу, что в качестве страны-партнера России на нынешнем авиасалоне выступает наш сосед и союзник - Республика Казахстан. Мы намерены наращивать взаимодействие казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой высокотехнологичной отрасли, как авиастроение", - сказал Путин, выступая на 15-м авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском.
Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 13:35
Путин: Россия открыта для сотрудничества в авиации со всеми странами
 
МАКС-2021РоссияЕвразийский экономический союзВладимир ПутинЖуковскийКазахстанЭкономика
 
 
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