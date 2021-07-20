https://ria.ru/20210720/aviastroenie-1742029430.html

Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном в авиастроении

Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном в авиастроении - РИА Новости, 20.07.2021

Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном в авиастроении

Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном и другими странами Евразийского экономического союза в области авиастроения, сказал президент РФ... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:04

2021-07-20T14:04

2021-07-20T14:04

макс-2021

россия

евразийский экономический союз

владимир путин

жуковский

казахстан

экономика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном и другими странами Евразийского экономического союза в области авиастроения, сказал президент РФ Владимир Путин.Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/sotrudnichestvo-1742023724.html

россия

жуковский

казахстан

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макс-2021, россия, евразийский экономический союз, владимир путин, жуковский, казахстан, экономика