https://ria.ru/20210720/aborty-1742115151.html

Очередной штат в Мексике декриминализовал аборты на ранних сроках

Очередной штат в Мексике декриминализовал аборты на ранних сроках - РИА Новости, 20.07.2021

Очередной штат в Мексике декриминализовал аборты на ранних сроках

Законодатели мексиканского штата Веракрус одобрили закон, разрешающий аборты на ранних сроках без медицинских показаний, всего с 2007 года такое решение приняли РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T22:30

2021-07-20T22:30

2021-07-20T22:30

аборты

оахака

идальго

веракрус (штат)

здоровье - общество

мексика

в мире

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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Законодатели мексиканского штата Веракрус одобрили закон, разрешающий аборты на ранних сроках без медицинских показаний, всего с 2007 года такое решение приняли четыре из 32 регионов страны."Результаты голосования - 25 голосов за, 13 против и один воздержавшийся", - сообщил спикер конгресса штата Веракрус по итогам голосования за проект закона о декриминализации абортов, заседание транслировалось в блоге парламента в Twitter.Ранее легальные аборты в этом штате совершались только по медицинским показаниям или в случае изнасилования, на сроках до 12 недель. Прерывание беременности после этого срока по-прежнему уголовно наказуемо и может повлечь не только штраф, но и тюремное заключение.Веракрус стал четвертым штатом Мексики, легализовавшим аборты на своей территории. Первым прерывание беременности разрешил в 2007 году федеральный округ Мехико, спустя 12 лет в 2019 году его легализовали в Оахаке на юге страны, и в июне 2021 года - в Идальго. Остальные 28 регионов Мексики по-прежнему запрещают аборты на любых сроках без медицинских показаний или заявления об изнасиловании.

https://ria.ru/20210428/abort-1730237350.html

оахака

идальго

веракрус (штат)

мексика

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аборты, оахака, идальго, веракрус (штат), здоровье - общество, мексика, в мире