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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210719/zavorotnyuk-1741893356.html
Дочь Заворотнюк заболела коронавирусом
Дочь Заворотнюк заболела коронавирусом - РИА Новости, 19.07.2021
Дочь Заворотнюк заболела коронавирусом
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T22:19
2021-07-19T22:19
шоубиз
анна заворотнюк
коронавирус covid-19
знаменитости
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анастасия заворотнюк
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в личном микроблоге. Девушка рассказала подписчикам, что уже сделала два теста, и оба оказались положительными. Анна призналась, что ее возлюбленный тоже заразился. Они сейчас находятся вместе и смотрят сериалы. Девушка раскрыла, что пыталась перечитать любимую книгу, но не смогла из-за болезни. "Туплю страшно, несколько страниц читаю и потом столько же времени пытаюсь вспомнить, что прочла" — делится Анна. Анна отметила, что у нее заложило уши и ухудшился слух, а также пропал вкус и поднялась температура.Резкие запахи, например, аромат парфюма, по словам Анны, она еще "отдаленно чувствует". На днях Анна призналась, что у нее есть проблемы с ментальным здоровьем.
https://ria.ru/20210714/zavorotnyuk-1741223578.html
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анна заворотнюк, коронавирус covid-19, знаменитости, звезды, анастасия заворотнюк
22:19 19.07.2021
 

Дочь Заворотнюк заболела коронавирусом

© Фото : @anna_zavorotnyu/InstagramАнна Заворотнюк
Анна Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : @anna_zavorotnyu/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в личном микроблоге.
Девушка рассказала подписчикам, что уже сделала два теста, и оба оказались положительными.
© Фото : @anna_zavorotnyuk/InstagramСриншот инстаграм-сториз Анна Заворотнюк
Сриншот инстаграм-сториз Анна Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : @anna_zavorotnyuk/Instagram
Сриншот инстаграм-сториз Анна Заворотнюк
Анна призналась, что ее возлюбленный тоже заразился. Они сейчас находятся вместе и смотрят сериалы. Девушка раскрыла, что пыталась перечитать любимую книгу, но не смогла из-за болезни. "Туплю страшно, несколько страниц читаю и потом столько же времени пытаюсь вспомнить, что прочла" — делится Анна.
Анна отметила, что у нее заложило уши и ухудшился слух, а также пропал вкус и поднялась температура.
"Кажется, если мне с закрытыми глазами дать холодец или еще какую-то гадость, которую я не переношу, я съем и даже не пойму, что это было".
Резкие запахи, например, аромат парфюма, по словам Анны, она еще "отдаленно чувствует".
На днях Анна призналась, что у нее есть проблемы с ментальным здоровьем.
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 13:27Шоубиз
Знакомый семьи Заворотнюк поделился подробностями о ее состоянии
 
ШоубизАнна ЗаворотнюкКоронавирус COVID-19ЗнаменитостизвездыАнастасия Заворотнюк
 
 
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