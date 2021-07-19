https://ria.ru/20210719/zavorotnyuk-1741893356.html

Дочь Заворотнюк заболела коронавирусом

Дочь Заворотнюк заболела коронавирусом - РИА Новости, 19.07.2021

Дочь Заворотнюк заболела коронавирусом

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T22:19

2021-07-19T22:19

2021-07-19T22:19

шоубиз

анна заворотнюк

коронавирус covid-19

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анастасия заворотнюк

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в личном микроблоге. Девушка рассказала подписчикам, что уже сделала два теста, и оба оказались положительными. Анна призналась, что ее возлюбленный тоже заразился. Они сейчас находятся вместе и смотрят сериалы. Девушка раскрыла, что пыталась перечитать любимую книгу, но не смогла из-за болезни. "Туплю страшно, несколько страниц читаю и потом столько же времени пытаюсь вспомнить, что прочла" — делится Анна. Анна отметила, что у нее заложило уши и ухудшился слух, а также пропал вкус и поднялась температура.Резкие запахи, например, аромат парфюма, по словам Анны, она еще "отдаленно чувствует". На днях Анна призналась, что у нее есть проблемы с ментальным здоровьем.

https://ria.ru/20210714/zavorotnyuk-1741223578.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна заворотнюк, коронавирус covid-19, знаменитости, звезды, анастасия заворотнюк