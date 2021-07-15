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Шоубиз
https://ria.ru/20210715/zavorotnyuk-1741393234.html
Глушила сильными препаратами: дочь Заворотнюк озвучила свой диагноз
Глушила сильными препаратами: дочь Заворотнюк озвучила свой диагноз - РИА Новости, 15.07.2021
Глушила сильными препаратами: дочь Заворотнюк озвучила свой диагноз
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что у нее есть проблемы с ментальным здоровьем. Об этом она сообщила в своем микроблоге. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:21
2021-07-15T15:21
здоровье
шоубиз
знаменитости
анастасия заворотнюк
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что у нее есть проблемы с ментальным здоровьем. Об этом она сообщила в своем микроблоге. "Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов. Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя всех возможных удовольствий. И кроме безысходности не видела ничего в этой жизни. Чувствую себя зверьком, загнанным в угол", — говорит Анна.По ее словам, иногда у нее есть какие-то силы, но бывает и так, что она не может даже встать с кровати.Девушка уверяет, что не ищет жалости. Она решила раскрыть, что переживает, потому ей хочется быть искренней с подписчиками. "Я лечусь и уверена, что все будет хорошо. Просто почувствовала, что мне нужно выплеснуть это, так как я хочу быть честной с вами", — говорит дочь Заворотнюк. На днях знакомый семьи Заворотнюк поделился подробностями о том, в каком сейчас состоянии находится мама Анны. В 2018 врачи поставили артистке диагноз глиобластома (опухоль головного мозга).
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здоровье, знаменитости, анастасия заворотнюк
15:21 15.07.2021
 

Глушила сильными препаратами: дочь Заворотнюк озвучила свой диагноз

© Фото : @anna_zavorotnyu/InstagramАнна Заворотнюк
Анна Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : @anna_zavorotnyu/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что у нее есть проблемы с ментальным здоровьем. Об этом она сообщила в своем микроблоге.
"Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов. Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя всех возможных удовольствий. И кроме безысходности не видела ничего в этой жизни. Чувствую себя зверьком, загнанным в угол", — говорит Анна.
По ее словам, иногда у нее есть какие-то силы, но бывает и так, что она не может даже встать с кровати.
Девушка уверяет, что не ищет жалости. Она решила раскрыть, что переживает, потому ей хочется быть искренней с подписчиками.
"Я лечусь и уверена, что все будет хорошо. Просто почувствовала, что мне нужно выплеснуть это, так как я хочу быть честной с вами", — говорит дочь Заворотнюк.
На днях знакомый семьи Заворотнюк поделился подробностями о том, в каком сейчас состоянии находится мама Анны. В 2018 врачи поставили артистке диагноз глиобластома (опухоль головного мозга).
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