https://ria.ru/20210715/zavorotnyuk-1741393234.html

Глушила сильными препаратами: дочь Заворотнюк озвучила свой диагноз

Глушила сильными препаратами: дочь Заворотнюк озвучила свой диагноз - РИА Новости, 15.07.2021

Глушила сильными препаратами: дочь Заворотнюк озвучила свой диагноз

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что у нее есть проблемы с ментальным здоровьем. Об этом она сообщила в своем микроблоге. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:21

2021-07-15T15:21

2021-07-15T15:21

здоровье

шоубиз

знаменитости

анастасия заворотнюк

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что у нее есть проблемы с ментальным здоровьем. Об этом она сообщила в своем микроблоге. "Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов. Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя всех возможных удовольствий. И кроме безысходности не видела ничего в этой жизни. Чувствую себя зверьком, загнанным в угол", — говорит Анна.По ее словам, иногда у нее есть какие-то силы, но бывает и так, что она не может даже встать с кровати.Девушка уверяет, что не ищет жалости. Она решила раскрыть, что переживает, потому ей хочется быть искренней с подписчиками. "Я лечусь и уверена, что все будет хорошо. Просто почувствовала, что мне нужно выплеснуть это, так как я хочу быть честной с вами", — говорит дочь Заворотнюк. На днях знакомый семьи Заворотнюк поделился подробностями о том, в каком сейчас состоянии находится мама Анны. В 2018 врачи поставили артистке диагноз глиобластома (опухоль головного мозга).

https://ria.ru/20210405/zavorotnyuk-1604217529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, знаменитости, анастасия заворотнюк