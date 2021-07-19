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Захарова выразила сочувствие немцам, пострадавшим от наводнений

Захарова выразила сочувствие немцам, пострадавшим от наводнений - РИА Новости, 19.07.2021

Захарова выразила сочувствие немцам, пострадавшим от наводнений

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сочувствие и пожелала стойкости немцам, пострадавшим от наводнений в Германии. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:40

2021-07-19T10:40

2021-07-19T10:40

наводнение в германии

россия

мария захарова

германия

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сочувствие и пожелала стойкости немцам, пострадавшим от наводнений в Германии.Более 150 человек стали жертвами разрушительных наводнений на западе Германии, которые произошли в результате обильных осадков в середине недели.Захарова также припомнила карикатуру, которую в 2019 году русскоязычная служба DW опубликовала в связи с наводнением в Красноярском крае. "Советую DW присмотреться к карикатуре еще раз, она может пригодиться для демонстрации общения немецких политиков с гражданами Германии после потопов в ФРГ", - написала она в Telegram. Она также прикрепила к сообщению карикатуру, где был изображен губернатор Красноярского края, пролетающий на вертолете над затопленной территорией и грубо обращающийся к жителям, которые спасаются от потопа на крыше своего дома."Мы же искренне сочувствуем немцам и желаем им стойкости в преодолении последствий стихии", - добавила Захарова.

россия

германия

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наводнение в германии, россия, мария захарова, германия, в мире