https://ria.ru/20210716/germaniya-1741506776.html

"Это действительно катастрофа". Наводнение в Германии

"Это действительно катастрофа". Наводнение в Германии - РИА Новости, 16.07.2021

"Это действительно катастрофа". Наводнение в Германии

В Германии всю неделю идут мощные ливни, вызванные циклоном "Бернд". Удар приняли на себя западные и юго-западные регионы страны. Затоплены целые города,... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:27

2021-07-16T16:27

2021-07-16T17:59

наводнение в германии

погода

германия

фото

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В Германии всю неделю идут мощные ливни, вызванные циклоном "Бернд". Удар приняли на себя западные и юго-западные регионы страны. Затоплены целые города, погибли и пропали без вести люди. Стихийное бедствие — в фотоленте Ria.ru.

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, погода, германия, фото, фото