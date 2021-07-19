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Умер еще один пострадавший при взрыве газа в гостинице в Геленджике
Умер еще один пострадавший при взрыве газа в гостинице в Геленджике - РИА Новости, 19.07.2021
Умер еще один пострадавший при взрыве газа в гостинице в Геленджике
Скончался еще один пострадавший в результате "хлопка газа" в частной гостинице в Геленджике, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:28
2021-07-19T11:44
краснодарский край
взрыв газа в гостинице в геленджике
геленджик
происшествия
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КРАСНОДАР, 19 июл – РИА Новости. Скончался еще один пострадавший в результате "хлопка газа" в частной гостинице в Геленджике, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю.До этого было известно об одной жертве, таким образом, общее число погибших выросло до двух.Газ в частной гостинице в Геленджике взорвался утром 13 июля: обрушились перекрытия и внешняя стена здания, на момент ЧП сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших. Возбуждено уголовное дело. Власти вывезли гостей отеля и занялись их расселением.
краснодарский край
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РИА Новости
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краснодарский край, взрыв газа в гостинице в геленджике, геленджик, происшествия
11:28 19.07.2021 (обновлено: 11:44 19.07.2021)
 
Умер еще один пострадавший при взрыве газа в гостинице в Геленджике

Умер еще один пострадавший при взрыве газа в гостинице в Геленджике

© РИА Новости / Администрация Геленджика / Перейти в фотобанкВзрыв газа в гостинице в Геленджике
Взрыв газа в гостинице в Геленджике - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Администрация Геленджика
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КРАСНОДАР, 19 июл – РИА Новости. Скончался еще один пострадавший в результате "хлопка газа" в частной гостинице в Геленджике, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю.
До этого было известно об одной жертве, таким образом, общее число погибших выросло до двух.
"Скончался один из пострадавших в результате хлопка газа в геленджикской гостинице", - рассказали в пресс-службе, не уточняя другие детали.
Газ в частной гостинице в Геленджике взорвался утром 13 июля: обрушились перекрытия и внешняя стена здания, на момент ЧП сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших. Возбуждено уголовное дело. Власти вывезли гостей отеля и занялись их расселением.
Взрыв газа в гостинице в Геленджике
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

ЧП произошло в гостинице "Азария" на Советской улице. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

Взрыв газа в гостинице в Геленджике
1 из 8

ЧП произошло в гостинице "Азария" на Советской улице. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Обрушились перекрытия и внешняя стена здания, загорелся припаркованный рядом автомобиль. В соседних домах выбиты окна.

Взрыв газа в гостинице в Геленджике
2 из 8

Обрушились перекрытия и внешняя стена здания, загорелся припаркованный рядом автомобиль. В соседних домах выбиты окна.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

В результате взрыва погиб один человек, еще пять пострадали.

Дым на месте взрыва бытового газа, который произошел в гостинице Азария в Геленджике
3 из 8

В результате взрыва погиб один человек, еще пять пострадали.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Двое из пяти пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Взрыв газа в гостинице в Геленджике
4 из 8

Двое из пяти пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Стрингер
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© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю

На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку.

Взрыв в гостинице в городе Геленджик на улице Советская
5 из 8

На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку.

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Над ликвидации последствий взрыва работают 40 человек и 14 единиц техники.

Сотрудники полиции у гостиницы Азария в Геленджике, где произошел взрыв бытового газа
6 из 8

Над ликвидации последствий взрыва работают 40 человек и 14 единиц техники.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Мэр Геленджика взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

Взрыв газа в гостинице в Геленджике
7 из 8

Мэр Геленджика взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Все гостиницы города после ЧП проверят на соблюдение правил пожарной безопасности.

Сотрудники полиции у гостиницы Азария в Геленджике, где произошел взрыв бытового газа
8 из 8

Все гостиницы города после ЧП проверят на соблюдение правил пожарной безопасности.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 8

ЧП произошло в гостинице "Азария" на Советской улице. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 8

Обрушились перекрытия и внешняя стена здания, загорелся припаркованный рядом автомобиль. В соседних домах выбиты окна.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 8

В результате взрыва погиб один человек, еще пять пострадали.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
4 из 8

Двое из пяти пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 8

На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку.

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
6 из 8

Над ликвидации последствий взрыва работают 40 человек и 14 единиц техники.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 8

Мэр Геленджика взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 8

Все гостиницы города после ЧП проверят на соблюдение правил пожарной безопасности.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
 
Краснодарский крайВзрыв газа в гостинице в ГеленджикеГеленджикПроисшествия
 
 
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