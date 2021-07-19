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Умер еще один пострадавший при взрыве газа в гостинице в Геленджике

Умер еще один пострадавший при взрыве газа в гостинице в Геленджике - РИА Новости, 19.07.2021

Умер еще один пострадавший при взрыве газа в гостинице в Геленджике

Скончался еще один пострадавший в результате "хлопка газа" в частной гостинице в Геленджике, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:28

2021-07-19T11:28

2021-07-19T11:44

краснодарский край

взрыв газа в гостинице в геленджике

геленджик

происшествия

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КРАСНОДАР, 19 июл – РИА Новости. Скончался еще один пострадавший в результате "хлопка газа" в частной гостинице в Геленджике, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю.До этого было известно об одной жертве, таким образом, общее число погибших выросло до двух.Газ в частной гостинице в Геленджике взорвался утром 13 июля: обрушились перекрытия и внешняя стена здания, на момент ЧП сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших. Возбуждено уголовное дело. Власти вывезли гостей отеля и занялись их расселением.

краснодарский край

геленджик

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, взрыв газа в гостинице в геленджике, геленджик, происшествия