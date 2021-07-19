Умер еще один пострадавший при взрыве газа в гостинице в Геленджике
ЧП произошло в гостинице "Азария" на Советской улице. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.
ЧП произошло в гостинице "Азария" на Советской улице. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.
Обрушились перекрытия и внешняя стена здания, загорелся припаркованный рядом автомобиль. В соседних домах выбиты окна.
Обрушились перекрытия и внешняя стена здания, загорелся припаркованный рядом автомобиль. В соседних домах выбиты окна.
В результате взрыва погиб один человек, еще пять пострадали.
В результате взрыва погиб один человек, еще пять пострадали.
Двое из пяти пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Двое из пяти пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку.
На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку.
Над ликвидации последствий взрыва работают 40 человек и 14 единиц техники.
Над ликвидации последствий взрыва работают 40 человек и 14 единиц техники.
Мэр Геленджика взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.
Мэр Геленджика взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.
Все гостиницы города после ЧП проверят на соблюдение правил пожарной безопасности.
Все гостиницы города после ЧП проверят на соблюдение правил пожарной безопасности.
ЧП произошло в гостинице "Азария" на Советской улице. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.
Обрушились перекрытия и внешняя стена здания, загорелся припаркованный рядом автомобиль. В соседних домах выбиты окна.
В результате взрыва погиб один человек, еще пять пострадали.
Двое из пяти пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку.
Над ликвидации последствий взрыва работают 40 человек и 14 единиц техники.
Мэр Геленджика взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.
Все гостиницы города после ЧП проверят на соблюдение правил пожарной безопасности.