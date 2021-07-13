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Взрыв газа в гостинице в Геленджике

Взрыв газа в гостинице в Геленджике - РИА Новости, 13.07.2021

Взрыв газа в гостинице в Геленджике

В частной гостинице в Геленджике прогремел взрыв, есть погибший и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:55

2021-07-13T11:55

2021-07-13T11:55

взрыв газа в гостинице в геленджике

геленджик

взрыв

фото

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В частной гостинице в Геленджике прогремел взрыв, есть погибший и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

геленджик

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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