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Взрыв газа в гостинице в Геленджике
Взрыв газа в гостинице в Геленджике - РИА Новости, 13.07.2021
Взрыв газа в гостинице в Геленджике
В частной гостинице в Геленджике прогремел взрыв, есть погибший и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:55
2021-07-13T11:55
взрыв газа в гостинице в геленджике
геленджик
взрыв
фото
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В частной гостинице в Геленджике прогремел взрыв, есть погибший и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
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взрыв газа в гостинице в геленджике, геленджик, взрыв, фото, фото

Взрыв газа в гостинице в Геленджике

11:55 13.07.2021
 
Читать ria.ru в
В частной гостинице в Геленджике прогремел взрыв, есть погибший и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

ЧП произошло в гостинице "Азария" на Советской улице. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

Взрыв газа в гостинице в Геленджике
1 из 8

ЧП произошло в гостинице "Азария" на Советской улице. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Обрушились перекрытия и внешняя стена здания, загорелся припаркованный рядом автомобиль. В соседних домах выбиты окна.

Взрыв газа в гостинице в Геленджике
2 из 8

Обрушились перекрытия и внешняя стена здания, загорелся припаркованный рядом автомобиль. В соседних домах выбиты окна.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

В результате взрыва погиб один человек, еще пять пострадали.

Дым на месте взрыва бытового газа, который произошел в гостинице Азария в Геленджике
3 из 8

В результате взрыва погиб один человек, еще пять пострадали.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Двое из пяти пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Взрыв газа в гостинице в Геленджике
4 из 8

Двое из пяти пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Стрингер
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© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю

На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку.

Взрыв в гостинице в городе Геленджик на улице Советская
5 из 8

На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку.

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Над ликвидации последствий взрыва работают 40 человек и 14 единиц техники.

Сотрудники полиции у гостиницы Азария в Геленджике, где произошел взрыв бытового газа
6 из 8

Над ликвидации последствий взрыва работают 40 человек и 14 единиц техники.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Мэр Геленджика взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

Взрыв газа в гостинице в Геленджике
7 из 8

Мэр Геленджика взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Все гостиницы города после ЧП проверят на соблюдение правил пожарной безопасности.

Сотрудники полиции у гостиницы Азария в Геленджике, где произошел взрыв бытового газа
8 из 8

Все гостиницы города после ЧП проверят на соблюдение правил пожарной безопасности.

© РИА Новости / Стрингер
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Взрыв газа в гостинице в ГеленджикеГеленджикВзрывФото
 
 
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