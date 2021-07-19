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Главврач детской поликлиники Кац выдвинулась на выборы в Мосгордуму

Главврач детской поликлиники Кац выдвинулась на выборы в Мосгордуму - РИА Новости, 19.07.2021

Главврач детской поликлиники Кац выдвинулась на выборы в Мосгордуму

Почти 30 человек уже выдвинули свои кандидатуры на дополнительные выборы в Мосгордуму по двум округам, среди них от "Единой России" - главный врач детской... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:17

2021-07-19T15:17

2021-07-19T15:17

россия

единая россия

московская городская дума

москва

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Почти 30 человек уже выдвинули свои кандидатуры на дополнительные выборы в Мосгордуму по двум округам, среди них от "Единой России" - главный врач детской поликлиники номер 7 Елена Кац, следует из данных на сайте ЦИК.По данным сайта ЦИК, на довыборы в Мосгордуму по 19-и 37 округам выдвинулись 28 человек, из них 15 самовыдвиженцы, остальные - от партий.Выдвиженцы практически поровну разделились между двумя округами, с небольшим перевесом идет 37-ой округ, по которому выдвигаются 15 человек."Единая Россия" пока выдвинула на эти выборы только одного кандидата, это главный врач детской городской поликлиники №7 Елена Кац, которая ранее лидировала в праймериз. Она пойдет на выборы по 19 округу. Она также является депутатом на непостоянной основе в Совете депутатов муниципального округа Вешняки.КПРФ и ЛДПР выдвинули по одному кандидату в каждый из округов.Партия "Коммунисты России" также направила на эти выборы двоих кандидатов - по одному на каждый округ. Причем по 19 округу от них выдвигается однофамилец экс-депутата по этому округу Олега Шереметьева - Николай Шереметьев.Политические партии "Зеленая альтернатива", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" направили на выборы по одному кандидату, первые две в 19 округ, последняя - в 37 округ. Партия "Новые люди" выдвинула по одному кандидату в каждый из округов.Ранее от партии "Яблоко" на эти выборы по 37 округу уже выдвинулся политик Владимир Рыжков. Также среди желающих стать депутатами по 37-му округу два муниципальных депутата: глава администрации муниципального округа Гагаринский Елена Русакова, которая ранее не прошла в Мосгордуму на выборах в сентябре 2019 года, и депутат Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на непостоянной основе Григорий Толкачев, они идут самовыдвиженцами.Довыборы в Мосгордуму пройдут по 37-му и 19-му округу, вакантные места образовались после смерти заместителя председателя думы Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.В этом году Мосгордума приняла закон, согласно которому кандидаты в депутаты смогут собрать 50% подписей в свою поддержку в электронном виде.

https://ria.ru/20210706/moskva-1740099298.html

https://ria.ru/20210705/menshov-1739884088.html

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россия, единая россия, московская городская дума, москва, политика