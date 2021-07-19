Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/vaktsinatsiya-1741823936.html
Мурашко дал советы перед вакцинацией от COVID-19
Мурашко дал советы перед вакцинацией от COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
Мурашко дал советы перед вакцинацией от COVID-19
Поход в баню, большие нагрузки и употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции следует исключить, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:59
2021-07-19T11:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740051585_0:281:2960:1946_1920x0_80_0_0_7842bd67b5e876a8d78a4d2b5530c96e.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Поход в баню, большие нагрузки и употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции следует исключить, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Любая инъекция вызывает определенный дискомфорт, тем более, что мы вводим иммунобиологический препарат... Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210716/temperatura-1741620236.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740051585_0:170:2504:2048_1920x0_80_0_0_ae20d81d1ad54d2957d475e426484359.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
11:59 19.07.2021
 
Мурашко дал советы перед вакцинацией от COVID-19

Глава Минздрава Мурашко рассказал, что следует исключить в день вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Поход в баню, большие нагрузки и употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции следует исключить, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Любая инъекция вызывает определенный дискомфорт, тем более, что мы вводим иммунобиологический препарат... Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 21:28Распространение коронавируса
Мурашко дал совет тем, у кого после вакцинации держится температура
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15Таиланд ужесточил локдаун в Бангкоке и других опасных зонах
16:14Лукашенко заявил о причастных к нелегальной миграции группировках в Литве
16:09Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
16:08На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
Лента новостейМолния