https://ria.ru/20210719/vaktsinatsiya-1741823936.html
Мурашко дал советы перед вакцинацией от COVID-19
Мурашко дал советы перед вакцинацией от COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
Мурашко дал советы перед вакцинацией от COVID-19
Поход в баню, большие нагрузки и употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции следует исключить, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:59
2021-07-19T11:59
2021-07-19T11:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Поход в баню, большие нагрузки и употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции следует исключить, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Любая инъекция вызывает определенный дискомфорт, тем более, что мы вводим иммунобиологический препарат... Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210716/temperatura-1741620236.html
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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Мурашко дал советы перед вакцинацией от COVID-19
Глава Минздрава Мурашко рассказал, что следует исключить в день вакцинации от COVID-19