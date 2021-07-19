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В Совфеде предложили давать привившимся от коронавируса два выходных
В Совфеде предложили давать привившимся от коронавируса два выходных - РИА Новости, 19.07.2021
В Совфеде предложили давать привившимся от коронавируса два выходных
Тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня, заявила РИА Новости сенатор Татьяна Кусайко. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:30
2021-07-19T11:30
2021-07-19T11:55
татьяна кусайко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня, заявила РИА Новости сенатор Татьяна Кусайко.Она отметила, что после прививки в некоторых случаях может наблюдаться небольшое недомогание или повышение температуры. "Конечно, в таком случае лучше побыть дома", — считает Кусайко.Также сенатор назвала важным высказанное ранее предложение предусмотреть пособие за вакцинацию для пенсионеров. При этом она отметила, что сначала надо изучить возможности бюджета.
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татьяна кусайко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, совет федерации рф, общество
11:30 19.07.2021 (обновлено: 11:55 19.07.2021)
В Совфеде предложили давать привившимся от коронавируса два выходных
Член Совфеда Татьяна Кусайко предложила давать привившимся от COVID-19 два дополнительных выходных