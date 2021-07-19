https://ria.ru/20210719/vaktsinatsiya-1741816746.html

В Совфеде предложили давать привившимся от коронавируса два выходных

В Совфеде предложили давать привившимся от коронавируса два выходных - РИА Новости, 19.07.2021

В Совфеде предложили давать привившимся от коронавируса два выходных

Тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня, заявила РИА Новости сенатор Татьяна Кусайко. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:30

2021-07-19T11:30

2021-07-19T11:55

татьяна кусайко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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общество

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня, заявила РИА Новости сенатор Татьяна Кусайко.Она отметила, что после прививки в некоторых случаях может наблюдаться небольшое недомогание или повышение температуры. "Конечно, в таком случае лучше побыть дома", — считает Кусайко.Также сенатор назвала важным высказанное ранее предложение предусмотреть пособие за вакцинацию для пенсионеров. При этом она отметила, что сначала надо изучить возможности бюджета.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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