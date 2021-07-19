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В Совфеде предложили давать привившимся от коронавируса два выходных
В Совфеде предложили давать привившимся от коронавируса два выходных - РИА Новости, 19.07.2021
В Совфеде предложили давать привившимся от коронавируса два выходных
Тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня, заявила РИА Новости сенатор Татьяна Кусайко. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:30
2021-07-19T11:55
татьяна кусайко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня, заявила РИА Новости сенатор Татьяна Кусайко.Она отметила, что после прививки в некоторых случаях может наблюдаться небольшое недомогание или повышение температуры. "Конечно, в таком случае лучше побыть дома", — считает Кусайко.Также сенатор назвала важным высказанное ранее предложение предусмотреть пособие за вакцинацию для пенсионеров. При этом она отметила, что сначала надо изучить возможности бюджета.
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татьяна кусайко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, совет федерации рф, общество
11:30 19.07.2021 (обновлено: 11:55 19.07.2021)
 
В Совфеде предложили давать привившимся от коронавируса два выходных

Член Совфеда Татьяна Кусайко предложила давать привившимся от COVID-19 два дополнительных выходных

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня, заявила РИА Новости сенатор Татьяна Кусайко.

"Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию. Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могут этому способствовать", — разъяснила парламентарий.

Она отметила, что после прививки в некоторых случаях может наблюдаться небольшое недомогание или повышение температуры. "Конечно, в таком случае лучше побыть дома", — считает Кусайко.
Также сенатор назвала важным высказанное ранее предложение предусмотреть пособие за вакцинацию для пенсионеров. При этом она отметила, что сначала надо изучить возможности бюджета.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
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