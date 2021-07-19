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В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров
В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров - РИА Новости, 19.07.2021
В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров
Пенсионерам следует выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции, пишет RT со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T07:08
2021-07-19T07:08
2021-07-19T11:42
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пенсионерам следует выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции, пишет RT со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова на имя главы Минтруда Антона Котякова.Парламентарий обратил внимание на попытки региональных властей создать материальные стимулы для пожилых граждан к прививанию, однако, как отметил автор инициативы, единое федеральное решение по этому вопросу отсутствует.Депутат Госдумы считает, что выдача такого пособия побудит пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки.
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07:08 19.07.2021 (обновлено: 11:42 19.07.2021)
В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров
Депутат Госдумы Власов предложил выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию от COVID-19