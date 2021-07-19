https://ria.ru/20210719/posobie-1741790143.html

В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров - РИА Новости, 19.07.2021

В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

Пенсионерам следует выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции, пишет RT со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T07:08

2021-07-19T07:08

2021-07-19T11:42

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

антон котяков

василий власов

пенсионеры

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пенсионерам следует выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции, пишет RT со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова на имя главы Минтруда Антона Котякова.Парламентарий обратил внимание на попытки региональных властей создать материальные стимулы для пожилых граждан к прививанию, однако, как отметил автор инициативы, единое федеральное решение по этому вопросу отсутствует.Депутат Госдумы считает, что выдача такого пособия побудит пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки.

https://ria.ru/20210525/vyplaty-1733797173.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, антон котяков, василий власов, пенсионеры, здоровье, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество