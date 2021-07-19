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В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров
В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров - РИА Новости, 19.07.2021
В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров
Пенсионерам следует выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции, пишет RT со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T07:08
2021-07-19T11:42
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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василий власов
пенсионеры
здоровье
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пенсионерам следует выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции, пишет RT со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова на имя главы Минтруда Антона Котякова.Парламентарий обратил внимание на попытки региональных властей создать материальные стимулы для пожилых граждан к прививанию, однако, как отметил автор инициативы, единое федеральное решение по этому вопросу отсутствует.Депутат Госдумы считает, что выдача такого пособия побудит пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, антон котяков, василий власов, пенсионеры, здоровье, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество
07:08 19.07.2021 (обновлено: 11:42 19.07.2021)
 
В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

Депутат Госдумы Власов предложил выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пенсионерам следует выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции, пишет RT со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Парламентарий обратил внимание на попытки региональных властей создать материальные стимулы для пожилых граждан к прививанию, однако, как отметил автор инициативы, единое федеральное решение по этому вопросу отсутствует.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19", — подчеркнул Власов.

Депутат Госдумы считает, что выдача такого пособия побудит пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки.
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