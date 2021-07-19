https://ria.ru/20210719/vaktsina-1741914775.html

ФМБА начало испытания новой вакцины от коронавируса

ФМБА начало испытания новой вакцины от коронавируса - РИА Новости, 19.07.2021

ФМБА начало испытания новой вакцины от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство приступило к клиническим исследованиям профилактического препарата от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:52

2021-07-19T17:52

2021-07-19T18:39

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распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство приступило к клиническим исследованиям профилактического препарата от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Отмечается, что речь идет о I и II фазах проверки субъединичной рекомбинантной вакцины.В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность, пояснили в пресс-службе.Участие в новых этапах проверки примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.Разработчиком вакцины стал Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Ее создали на новой технологической платформе. Препарат нацелен прежде всего на развитие клеточного иммунитета и действует против консервативных белков вируса, наименее подверженных мутациям.Сейчас в России можно сделать прививку одним из четырех препаратов от COVID-19: "Спутник V" (разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (разработана ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"), "КовиВак" (разработана ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН), а также "Спутник Лайт". Последняя также рекомендована для ревакцинации.

https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741760325.html

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россия, российская академия наук, коронавирус covid-19, общество