https://ria.ru/20210719/udar-1741797634.html

Врач назвал симптомы теплового удара у младенцев

Врач назвал симптомы теплового удара у младенцев - РИА Новости, 19.07.2021

Врач назвал симптомы теплового удара у младенцев

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал РИА Новости, какие признаки могут говорить о тепловом ударе у младенца. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T09:21

2021-07-19T09:21

2021-07-19T09:21

исмаил османов

москва

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал РИА Новости, какие признаки могут говорить о тепловом ударе у младенца."Если после пребывания на солнце Вы заметили у своего ребенка повышение температуры, покраснение кожи, особенно лица, заторможенность, вялость, слабость, снижение аппетита, обильное потоотделение, рвоту или обильные срыгивания, редкие скудные мочеиспускания, западение родничка, носовое кровотечение, частое поверхностное дыхание, понос, то высока вероятность того, что ребенок получил тепловой удар. В некоторых тяжелых случаях у младенцев могут появляться судороги", - сказал он.По его словам, поскольку ни один из перечисленных симптомов не является специфичным для теплового удара и может сопровождать острое инфекционное заболевание, при появлении любого из перечисленных признаков следует незамедлительно обратиться за помощью к педиатру. При наличии судорог и потере сознания обязательна экстренная госпитализация."Прежде всего необходимо поместить ребенка в прохладное место, но не на сквозняк. Положить на голову лед, завернутый в ткань, или обернуть малыша в мокрое полотенце или пеленку, при этом вода должна быть комнатной температуры. Дать попить прохладную, но не холодную воду. Помните также, что восполнять потери жидкости у малышей необходимо постепенно, дробно. Лучше предлагать водичку каждые 10-15 минут. Стоит ограничить употребление жирных и белковых продуктов. Небольшое снижение аппетита в жару закономерно, не докармливайте ребенка насильно", - отметил врач.

https://ria.ru/20210718/zavtrak-1741713791.html

https://ria.ru/20210709/udar-1740537151.html

москва

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исмаил османов, москва, общество