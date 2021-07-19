Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/udar-1741797634.html
Врач назвал симптомы теплового удара у младенцев
Врач назвал симптомы теплового удара у младенцев - РИА Новости, 19.07.2021
Врач назвал симптомы теплового удара у младенцев
Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал РИА Новости, какие признаки могут говорить о тепловом ударе у младенца. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T09:21
2021-07-19T09:21
исмаил османов
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:533:5332:3532_1920x0_80_0_0_f27995726509f18d5ae46216006c687b.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал РИА Новости, какие признаки могут говорить о тепловом ударе у младенца."Если после пребывания на солнце Вы заметили у своего ребенка повышение температуры, покраснение кожи, особенно лица, заторможенность, вялость, слабость, снижение аппетита, обильное потоотделение, рвоту или обильные срыгивания, редкие скудные мочеиспускания, западение родничка, носовое кровотечение, частое поверхностное дыхание, понос, то высока вероятность того, что ребенок получил тепловой удар. В некоторых тяжелых случаях у младенцев могут появляться судороги", - сказал он.По его словам, поскольку ни один из перечисленных симптомов не является специфичным для теплового удара и может сопровождать острое инфекционное заболевание, при появлении любого из перечисленных признаков следует незамедлительно обратиться за помощью к педиатру. При наличии судорог и потере сознания обязательна экстренная госпитализация."Прежде всего необходимо поместить ребенка в прохладное место, но не на сквозняк. Положить на голову лед, завернутый в ткань, или обернуть малыша в мокрое полотенце или пеленку, при этом вода должна быть комнатной температуры. Дать попить прохладную, но не холодную воду. Помните также, что восполнять потери жидкости у малышей необходимо постепенно, дробно. Лучше предлагать водичку каждые 10-15 минут. Стоит ограничить употребление жирных и белковых продуктов. Небольшое снижение аппетита в жару закономерно, не докармливайте ребенка насильно", - отметил врач.
https://ria.ru/20210718/zavtrak-1741713791.html
https://ria.ru/20210709/udar-1740537151.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:33:5332:4032_1920x0_80_0_0_e0cacca685810667dabe3722006ccf20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исмаил османов, москва, общество
09:21 19.07.2021
 
Врач назвал симптомы теплового удара у младенцев

Главный педиатр Москвы Османов назвал температуру и вялость признаками теплового удара у младенцев

© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Depositphotos / inarik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал РИА Новости, какие признаки могут говорить о тепловом ударе у младенца.
"Если после пребывания на солнце Вы заметили у своего ребенка повышение температуры, покраснение кожи, особенно лица, заторможенность, вялость, слабость, снижение аппетита, обильное потоотделение, рвоту или обильные срыгивания, редкие скудные мочеиспускания, западение родничка, носовое кровотечение, частое поверхностное дыхание, понос, то высока вероятность того, что ребенок получил тепловой удар. В некоторых тяжелых случаях у младенцев могут появляться судороги", - сказал он.
Овсяная каша с яблоками - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
Вчера, 04:14
Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару
По его словам, поскольку ни один из перечисленных симптомов не является специфичным для теплового удара и может сопровождать острое инфекционное заболевание, при появлении любого из перечисленных признаков следует незамедлительно обратиться за помощью к педиатру. При наличии судорог и потере сознания обязательна экстренная госпитализация.
"Прежде всего необходимо поместить ребенка в прохладное место, но не на сквозняк. Положить на голову лед, завернутый в ткань, или обернуть малыша в мокрое полотенце или пеленку, при этом вода должна быть комнатной температуры. Дать попить прохладную, но не холодную воду. Помните также, что восполнять потери жидкости у малышей необходимо постепенно, дробно. Лучше предлагать водичку каждые 10-15 минут. Стоит ограничить употребление жирных и белковых продуктов. Небольшое снижение аппетита в жару закономерно, не докармливайте ребенка насильно", - отметил врач.
Девушка в душе - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 05:36
Врач рассказал, как избежать теплового удара
 
Исмаил ОсмановМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15Таиланд ужесточил локдаун в Бангкоке и других опасных зонах
16:14Лукашенко заявил о причастных к нелегальной миграции группировках в Литве
16:09Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
16:08На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
Лента новостейМолния