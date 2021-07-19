https://ria.ru/20210719/tyurma-1741893506.html
Источник: техника начала закапывать тайную тюрьму в Ленинградской области
Источник: техника начала закапывать тайную тюрьму в Ленинградской области - РИА Новости, 19.07.2021
Источник: техника начала закапывать тайную тюрьму в Ленинградской области
Техника начала закапывать спуск в подземную "частную тюрьму" во Всеволожском районе Ленинградской области, о которой написали СМИ, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:23
2021-07-19T16:23
2021-07-19T21:40
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741818114_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_c3d708e258d58472bc752ff93a619bf9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Техника начала закапывать спуск в подземную "частную тюрьму" во Всеволожском районе Ленинградской области, о которой написали СМИ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Техника начала закапывать постройку", - сказал собеседник агентства.Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что эту постройку в Агалатовском поселении обнаружили еще в 2019 году, в помещениях и на участке проводились следственные действия.Ранее в СМИ появились публикации о "подпольной тюрьме" в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволожского района.В статьях говорилось, что там есть камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.В разное время в доме с бункером проживал бывший сотрудник ФСИН и другое частное лицо.Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
всеволожский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741818114_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c7acf33582ec74a549a5c8b35ea3eddc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), всеволожский район, ленинградская область, происшествия
16:23 19.07.2021 (обновлено: 21:40 19.07.2021)
Источник: техника начала закапывать тайную тюрьму в Ленинградской области
Источник: техника начала закапывать спуск в подземную тюрьму в Ленинградской области