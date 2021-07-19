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Источник: техника начала закапывать тайную тюрьму в Ленинградской области

Источник: техника начала закапывать тайную тюрьму в Ленинградской области - РИА Новости, 19.07.2021

Источник: техника начала закапывать тайную тюрьму в Ленинградской области

Техника начала закапывать спуск в подземную "частную тюрьму" во Всеволожском районе Ленинградской области, о которой написали СМИ, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:23

2021-07-19T16:23

2021-07-19T21:40

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

всеволожский район

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Техника начала закапывать спуск в подземную "частную тюрьму" во Всеволожском районе Ленинградской области, о которой написали СМИ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Техника начала закапывать постройку", - сказал собеседник агентства.Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что эту постройку в Агалатовском поселении обнаружили еще в 2019 году, в помещениях и на участке проводились следственные действия.Ранее в СМИ появились публикации о "подпольной тюрьме" в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволожского района.В статьях говорилось, что там есть камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.В разное время в доме с бункером проживал бывший сотрудник ФСИН и другое частное лицо.Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

всеволожский район

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), всеволожский район, ленинградская область, происшествия