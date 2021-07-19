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Опубликованы кадры из обнаруженной под Петербургом "частной тюрьмы"
Опубликованы кадры из обнаруженной под Петербургом "частной тюрьмы" - РИА Новости, 19.07.2021
Опубликованы кадры из обнаруженной под Петербургом "частной тюрьмы"
Корреспонденты 47news опубликовали видео из "частной тюрьмы" в Ленинградской области. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:21
2021-07-19T16:21
2021-07-19T17:03
россия
ленинградская область
происшествия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Корреспонденты 47news опубликовали видео из "частной тюрьмы" в Ленинградской области.На кадрах можно рассмотреть заброшенный полуразобранный дом, под которым расположен подземный бункер. Внутри, предположительно, находились парковка, комнаты-приемники, пункт охраны и камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.Как считают журналисты, в подземелье были проведены электричество и водопровод.Ранее в СМИ появились публикации о "подпольной тюрьме" в заброшенном коттеджном поселке "Новый Петербург" в Агалатовском поселении Всеволожского района. В разное время там проживали бывший сотрудник ФСИН и другое частное лицо.Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что правоохранительные органы нашли "частную тюрьму" еще в 2019 году. В помещениях и на участке ранее работали следователи.
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видео, россия, ленинградская область, происшествия
16:21 19.07.2021 (обновлено: 17:03 19.07.2021)
Опубликованы кадры из обнаруженной под Петербургом "частной тюрьмы"
47news сняли на видео "частную тюрьму" в Ленинградской области
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Корреспонденты 47news
опубликовали видео из "частной тюрьмы" в Ленинградской области
.
На кадрах можно рассмотреть заброшенный полуразобранный дом, под которым расположен подземный бункер. Внутри, предположительно, находились парковка, комнаты-приемники, пункт охраны и камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.
Как считают журналисты, в подземелье были проведены электричество и водопровод.
Ранее в СМИ появились публикации о "подпольной тюрьме" в заброшенном коттеджном поселке "Новый Петербург" в Агалатовском поселении Всеволожского района
. В разное время там проживали бывший сотрудник ФСИН
и другое частное лицо.
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что правоохранительные органы нашли "частную тюрьму" еще в 2019 году. В помещениях и на участке ранее работали следователи.