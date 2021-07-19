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Опубликованы кадры из обнаруженной под Петербургом "частной тюрьмы"

Опубликованы кадры из обнаруженной под Петербургом "частной тюрьмы" - РИА Новости, 19.07.2021

Опубликованы кадры из обнаруженной под Петербургом "частной тюрьмы"

Корреспонденты 47news опубликовали видео из "частной тюрьмы" в Ленинградской области. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:21

2021-07-19T16:21

2021-07-19T17:03

россия

ленинградская область

происшествия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Корреспонденты 47news опубликовали видео из "частной тюрьмы" в Ленинградской области.На кадрах можно рассмотреть заброшенный полуразобранный дом, под которым расположен подземный бункер. Внутри, предположительно, находились парковка, комнаты-приемники, пункт охраны и камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.Как считают журналисты, в подземелье были проведены электричество и водопровод.Ранее в СМИ появились публикации о "подпольной тюрьме" в заброшенном коттеджном поселке "Новый Петербург" в Агалатовском поселении Всеволожского района. В разное время там проживали бывший сотрудник ФСИН и другое частное лицо.Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что правоохранительные органы нашли "частную тюрьму" еще в 2019 году. В помещениях и на участке ранее работали следователи.

россия

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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