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Минсельхоз опроверг сообщение о росте цен на хлеб в России
Минсельхоз опроверг сообщение о росте цен на хлеб в России - РИА Новости, 19.07.2021
Минсельхоз опроверг сообщение о росте цен на хлеб в России
Цены производителей на хлеб в России находятся на стабильном уровне, говорится в сообщении Минсельхоза. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T08:04
2021-07-19T08:04
2021-07-19T13:33
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москва
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Цены производителей на хлеб в России находятся на стабильном уровне, говорится в сообщении Минсельхоза.Ведомство не ждет существенного повышения цен и в дальнейшем, чему способствует и дешевеющее сырье, и меры господдержки.Так, в результате таможенно-тарифного регулирования оптовая стоимость пшеницы 3-го класса с начала года снизилась на 7,2%, 4-го класса — на 5,9%. В свою очередь, цена производителей на рожь уменьшилась на 9,6%, а в годовом выражении — на 20,8%. Кроме того, отмечает министерство, цена на пшеничную муку в настоящий момент на 4,6% ниже, чем в начале года."Субсидии на возмещение части затрат высоко востребованы производителями хлебобулочных изделий и муки. По данным на 16 июля, освоение средств на поддержку мукомольных предприятий составляет 81,12%, хлебопекарных — 47,61%. Все предприятия, получающие субсидии, берут на себя обязательства по неповышению цен. Мера поддержки предоставляется до 31 декабря 2021 года", — напомнил Минсельхоз.В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на сеть магазинов "Верный" сообщила, что хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении цен на свою продукцию с августа на 7-12%. В материале были официальные подтверждения этой информации несколькими производителями.
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россия, цены, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), москва, хлеб, общество, экономика
08:04 19.07.2021 (обновлено: 13:33 19.07.2021)
Минсельхоз опроверг сообщение о росте цен на хлеб в России
Минсельхоз опроверг сообщение о росте цен на хлеб в России на 7-12% с августа
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Цены производителей на хлеб в России
находятся на стабильном уровне, говорится в сообщении Минсельхоза
.
"За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции", — уточняется в релизе.
Ведомство не ждет существенного повышения цен и в дальнейшем, чему способствует и дешевеющее сырье, и меры господдержки.
Так, в результате таможенно-тарифного регулирования оптовая стоимость пшеницы 3-го класса с начала года снизилась на 7,2%, 4-го класса — на 5,9%. В свою очередь, цена производителей на рожь уменьшилась на 9,6%, а в годовом выражении — на 20,8%. Кроме того, отмечает министерство, цена на пшеничную муку в настоящий момент на 4,6% ниже, чем в начале года.
"Субсидии на возмещение части затрат высоко востребованы производителями хлебобулочных изделий и муки. По данным на 16 июля, освоение средств на поддержку мукомольных предприятий составляет 81,12%, хлебопекарных — 47,61%. Все предприятия, получающие субсидии, берут на себя обязательства по неповышению цен. Мера поддержки предоставляется до 31 декабря 2021 года", — напомнил Минсельхоз.
В понедельник газета "Коммерсант"
со ссылкой на сеть магазинов "Верный" сообщила, что хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении цен на свою продукцию с августа на 7-12%. В материале были официальные подтверждения этой информации несколькими производителями.