https://ria.ru/20210719/sud-1741888637.html

"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке

"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке - РИА Новости, 19.07.2021

"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке

Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) обратится в суд одной или нескольких стран после информации о слежке, в том числе за французскими... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:02

2021-07-19T16:02

2021-07-19T16:02

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ПАРИЖ, 19 июл – РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) обратится в суд одной или нескольких стран после информации о слежке, в том числе за французскими журналистами, посредством программного обеспечения Pegasus израильской компании NSO Group, заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар.В воскресенье ряд СМИ, в том числе французских, опубликовали расследования, в которых сообщалось, что программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.Французское издание Mediapart подало жалобу после информации, которая указывает на то, что за телефонами двух журналистов портала посредством программы Pegasus следили марокканские спецслужбы."RSF обратятся в суд в одной или нескольких странах в соответствии с устанавливаемым порядком. Мы приглашаем журналистов и затронутые (слежкой – ред.) СМИ обратиться в RSF и присоединиться к необходимой правовой реакции после разоблачений о программном обеспечении Pegasus", - написал на своей странице в Twitter Делуар.Он также призвал государства установить мораторий на продажу этого программного обеспечения.

https://ria.ru/20210719/tekhnologii-1741879127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

репортеры без границ, twitter, технологии, в мире