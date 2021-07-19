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"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке - РИА Новости, 19.07.2021
"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) обратится в суд одной или нескольких стран после информации о слежке, в том числе за французскими... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:02
2021-07-19T16:02
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ПАРИЖ, 19 июл – РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) обратится в суд одной или нескольких стран после информации о слежке, в том числе за французскими журналистами, посредством программного обеспечения Pegasus израильской компании NSO Group, заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар.В воскресенье ряд СМИ, в том числе французских, опубликовали расследования, в которых сообщалось, что программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.Французское издание Mediapart подало жалобу после информации, которая указывает на то, что за телефонами двух журналистов портала посредством программы Pegasus следили марокканские спецслужбы."RSF обратятся в суд в одной или нескольких странах в соответствии с устанавливаемым порядком. Мы приглашаем журналистов и затронутые (слежкой – ред.) СМИ обратиться в RSF и присоединиться к необходимой правовой реакции после разоблачений о программном обеспечении Pegasus", - написал на своей странице в Twitter Делуар.Он также призвал государства установить мораторий на продажу этого программного обеспечения.
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репортеры без границ, twitter, технологии, в мире
16:02 19.07.2021
 
"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке

"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке за журналистами из разных стран

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПАРИЖ, 19 июл – РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) обратится в суд одной или нескольких стран после информации о слежке, в том числе за французскими журналистами, посредством программного обеспечения Pegasus израильской компании NSO Group, заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар.
В воскресенье ряд СМИ, в том числе французских, опубликовали расследования, в которых сообщалось, что программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 15:28
NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
Французское издание Mediapart подало жалобу после информации, которая указывает на то, что за телефонами двух журналистов портала посредством программы Pegasus следили марокканские спецслужбы.
"RSF обратятся в суд в одной или нескольких странах в соответствии с устанавливаемым порядком. Мы приглашаем журналистов и затронутые (слежкой – ред.) СМИ обратиться в RSF и присоединиться к необходимой правовой реакции после разоблачений о программном обеспечении Pegasus", - написал на своей странице в Twitter Делуар.
Он также призвал государства установить мораторий на продажу этого программного обеспечения.
 
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