https://ria.ru/20210719/su-57-1741803623.html

В Военно-промышленной комиссии рассказали о модернизированном Су-57

В Военно-промышленной комиссии рассказали о модернизированном Су-57 - РИА Новости, 19.07.2021

В Военно-промышленной комиссии рассказали о модернизированном Су-57

Модернизированная версия истребителя Су-57 получит новые боевые возможности за счет применения более широкого спектра вооружений, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:14

2021-07-19T10:14

2021-07-19T11:06

макс-2021

су-57

сергей смирнов

объединенная двигателестроительная корпорация

жуковский

технологии

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Модернизированная версия истребителя Су-57 получит новые боевые возможности за счет применения более широкого спектра вооружений, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021 член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов."В рамках дальнейшего наращивания потенциала Су-57 будут реализованы дополнительные мероприятия, существенно расширяющие его боевые возможности за счёт наращивания функциональных возможностей комплекса бортового оборудования, расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения и некоторых других мероприятий. Одним из ключевых элементов развития платформы является новая силовая установка, над которой работает Объединенная двигателестроительная корпорация", - сказал Смирнов.По его словам, поставки истребителей пятого поколения следующего этапа планируется начать в соответствии с требованиями государственного контракта.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.Читайте полный текст интервью Сергея Смирнова >>

https://ria.ru/20210715/istrebitel-1741384683.html

жуковский

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макс-2021, су-57, сергей смирнов, объединенная двигателестроительная корпорация, жуковский, технологии