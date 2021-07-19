https://ria.ru/20210719/su-57-1741803623.html
В Военно-промышленной комиссии рассказали о модернизированном Су-57
В Военно-промышленной комиссии рассказали о модернизированном Су-57 - РИА Новости, 19.07.2021
В Военно-промышленной комиссии рассказали о модернизированном Су-57
Модернизированная версия истребителя Су-57 получит новые боевые возможности за счет применения более широкого спектра вооружений, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:14
2021-07-19T10:14
2021-07-19T11:06
макс-2021
су-57
сергей смирнов
объединенная двигателестроительная корпорация
жуковский
технологии
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Модернизированная версия истребителя Су-57 получит новые боевые возможности за счет применения более широкого спектра вооружений, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021 член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов."В рамках дальнейшего наращивания потенциала Су-57 будут реализованы дополнительные мероприятия, существенно расширяющие его боевые возможности за счёт наращивания функциональных возможностей комплекса бортового оборудования, расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения и некоторых других мероприятий. Одним из ключевых элементов развития платформы является новая силовая установка, над которой работает Объединенная двигателестроительная корпорация", - сказал Смирнов.По его словам, поставки истребителей пятого поколения следующего этапа планируется начать в соответствии с требованиями государственного контракта.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.Читайте полный текст интервью Сергея Смирнова >>
https://ria.ru/20210715/istrebitel-1741384683.html
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макс-2021, су-57, сергей смирнов, объединенная двигателестроительная корпорация, жуковский, технологии
10:14 19.07.2021 (обновлено: 11:06 19.07.2021)
В Военно-промышленной комиссии рассказали о модернизированном Су-57
Член коллегии ВПК Смирнов: обновленный истребитель Су-57 получит новые боевые возможности