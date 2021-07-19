10:30 19.07.2021 (обновлено: 11:03 19.07.2021)
ВПК: Россия готовится производить опытные образцы стелс-бомбардировщика
Член ВПК Смирнов: в России ведется подготовка к производству опытных образцов стелс-бомбардировщика
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские авиапредприятия ведут подготовку к изготовлению первых опытных образцов перспективного авиационного комплекса дальней авиации, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.
"Реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Совместно с заказчиком определен облик самолета. Идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идет подготовка к производству опытных образцов", - сказал Смирнов в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021.
Как ранее сообщалось, новый бомбардировщик разрабатывается ПАО "Туполев". Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.
Ранее источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме "летающее крыло", получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета, на нем будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты, бортовое оборудование самолета будет максимально автоматизировано, вплоть до опциональной беспилотности, а приоритет в концепции нового бомбардировщика отдан стелс-технологиям.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.