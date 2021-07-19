https://ria.ru/20210719/smeshno-1741886818.html

Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине

Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине - РИА Новости, 19.07.2021

Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на статью российского лидера Владимира Путина о единстве народов выглядела недостойно, считает экс-председатель... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:56

2021-07-19T15:56

2021-07-19T22:38

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Реакция президента Украины Владимира Зеленского на статью российского лидера Владимира Путина о единстве народов выглядела недостойно, считает экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж."Ответили мы на эту статью смешно — президент Зеленский начал рассказывать, что у Путина есть время. <…> Путин показывает свое величие, президент Зеленский, к сожалению, показывает, так сказать, невысокий уровень", — сказал генерал в беседе с Politeka.Также Маломуж отметил, что власти Украины сделали значительно меньше для формирования государственности, чем их российские коллеги."Путин <…> формирует гуманитарный посыл, который может активно влиять на некоторых людей на Украине, — с пророссийскими взглядами, с какими-нибудь симпатиями к СССР, к славянскому единству, к православию например. Это тот формат, который может быть сегодня объединяющим", — допустил он.Ранее Зеленский заявил, что у него не было времени полностью прочитать статью российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев". Также украинский лидер увидел глубокую работу "в тех частях, которые прочитал", и отметил, что завидует тому, "сколько времени президент такого большого государства может себе позволить потратить на такой объем детальной работы".Также Зеленский сказал, что готов обсудить с Путиным лично некоторые аспекты статьи.В Кремле в ответ на это напомнили, что российский лидер неоднократно заявлял о своей готовности к встрече с Зеленским.

https://ria.ru/20210713/putin-1741163241.html

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740993208.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/ukraina-1741082090.html

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россия, ситуация на украине, николай маломуж, владимир зеленский, владимир путин, ссср, украина, в мире, политика