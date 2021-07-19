https://ria.ru/20210719/skafandr-1741800140.html

Российские космонавты на МКС могут остаться без скафандров

Российские космонавты на МКС могут остаться без скафандров - РИА Новости, 19.07.2021

Российские космонавты на МКС могут остаться без скафандров

Российские космонавты на МКС могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T09:49

2021-07-19T09:49

2021-07-19T10:08

макс-2021

научно-производственное предприятие "звезда"

илон маск

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

жуковский

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские космонавты на МКС могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров "Орлан-МКС" и отсутствия контракта на производство новых "космических доспехов", рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков."Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен", - сказал он.По его словам, из-за возникшей задержки в заказе новых скафандров пропали некоторые поставщики материалов или сами материалы, применявшиеся в производстве. Использование новых материалов требует больших сумм и сроков производства, а также дополнительных испытаний, отметил Поздняков."На согласования технических заданий, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте", - сказал он.С 2017 года российские космонавты на МКС используют скафандры "Орлан-МКС", а в качестве резервного хранят на борту станции "космический доспех" предыдущего поколения – "Орлан-МК". Текущее поколение скафандров за счет использования полиуретановой оболочки вместо резиновой рассчитано на 20 выходов в открытый космос против 15 у предыдущего поколения. Однако только работы по подключению к системам МКС нового Многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого планируется на 21 июля 2021 года, потребует от космонавтов около 10 выходов в космос, то есть "съедят" половину гарантированного ресурса имеющихся скафандров, при том что они использовались для выходов все предыдущие годы."Существует практика, когда после завершения установленного ресурса после дополнительных проверок, если состояние систем позволяет, принимается решение о допуске снаряжения для проведения одного-двух-трех выходов в космос. Но это уже не гарантийный период. Всегда требуется смелость для принятия таких решений", - сказал Поздняков.Скафандр "Орлан-МКС" будет представлен на МАКС-2021, который пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210717/raketa-1741642768.html

https://ria.ru/20210715/skafandr-1741405300.html

https://ria.ru/20210702/mks-1739517952.html

жуковский

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макс-2021, научно-производственное предприятие "звезда", илон маск, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, жуковский