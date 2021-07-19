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Сергей Поздняков: впервые на МАКС покажем прототип нового скафандра

Сергей Поздняков: впервые на МАКС покажем прототип нового скафандра - РИА Новости, 19.07.2021

Сергей Поздняков: впервые на МАКС покажем прототип нового скафандра

Научно-производственное предприятие "Звезда" – единственное в России и одно из немногих в мире, кто занимается производством космических и авиационных систем... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:00

2021-07-19T10:00

2021-07-19T10:06

россия

нпп "звезда"

су-57

космос

луна

главкосмос

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

ил-114

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Научно-производственное предприятие "Звезда" – единственное в России и одно из немногих в мире, кто занимается производством космических и авиационных систем жизнеобеспечения – скафандров, катапультных кресел, противоперегрузочных костюмов для летчиков. Традиционно предприятие представит свою продукцию на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. О разработке нового спасательного скафандра для перспективного космического корабля "Орел", возможности возвращения пистолета в носимый аварийный запас космонавтов, планах разработки скафандра для полета на Луну и изменениях костюма летчиков российского истребителя пятого поколения в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал генеральный директор – генеральный конструктор предприятия Сергей Поздняков.– Сергей Сергеевич, что НПП "Звезда" представит на МАКС-2021?– В рамках салона мы планируем презентовать демонстрационный образец защитного шлема и летного комбинезона, созданных специально по заказу российской пилотажной группы "Первый полет". Также на нашем стенде будет представлен комплект снаряжения для будущего российского пилотируемого космического корабля "Орел": доработанное по результатам первичных оценок амортизационное кресло "Чегет", обновленная версия прототипа нового спасательного скафандра "Сокол-М", новый теплозащитный костюм ТЗК-14М и модернизированная версия гидрокомбинезона "Форель-М", предназначенного для спасения космонавтов в случае аварийного приводнения возвращаемого аппарата. Не исключаю, что новый гидрокомбинезон может войти в комплект средств спасения экипажей кораблей "Союз".Кроме того, планируем показать новый вариант комплекта оборудования для кислородного обеспечения альпинистов, доработанную версию системы катапультирования для гражданских легкомоторных самолетов, в которой заголовник обеспечивает дополнительную защиту при преодолении остекления, катапультное кресло для самолета пятого поколения, кислородные системы, современный скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС".– В 2019 году на МАКСе вы уже демонстрировали прототип скафандра "Сокол-М". Чем будет отличаться новая версия?– Над новым спасательным скафандром для перспективного транспортного корабля нового поколения, который получил название "Орел", мы работаем уже несколько лет. До этого смотрели в сторону технологии герметизации скафандра с помощью гермомолнии и разных вариантов ее размещения. Именно такой скафандр был представлен на прошлом МАКСе. Со временем мы пришли к выводу, что гермомолния не обеспечивает необходимой надежности скафандра, а с учетом необходимости обеспечения многоразовых применений, требования по надежности становятся еще выше. Решили реализовать принципиально иной подход. У нового прототипа на поясе жесткий стыковочный разъем, к которому крепятся оболочки ног.Прототип скафандра демонстрируется впервые. Сам прототип после авиасалона отправится на конструкторско-доводочные испытания. На МАКСе, кстати, будет представлена одна из версий скафандра с гермомолнией.– Вы сказали о жестком разъеме на поясе. Как конструкция сочетается с креслом "Чегет"?– Получается изящная конструкция, которая хорошо сочетается с новым амортизационным креслом "Чегет". Были сомнения, что жесткая конструкция будет мешать во время пребывания человека в кресле, но мы провели предварительную эргономическую оценку, и наши опасения не подтвердились. В случае чего, всегда можно вернуться как к идее с гермомолнией, так и к традиционной конструкции с "аппендиксом", которая сейчас используется в скафандрах "Сокол-КВ2".В новом скафандре используются только современные материалы. Оболочка сделана из полиуретановой пленки. Отдельно от оболочки выполнен вентиляционный костюм. Это упрощает вход в скафандр, вентиляционные трубки не мешают. В принципе, в аварийной ситуации если космонавт наденет скафандр без вентиляционного костюма, ничего страшного – подача воздуха будет осуществляться в зону дыхания, без распределения вентиляции по телу.– В каком состоянии сейчас работы над скафандром?– Отработана технология производства оболочки, изготовлен прототип для эргономической оценки. После выставки займемся изготовлением образцов для других видов испытаний.– В предыдущей итерации "Сокола-М" исчезла ширинка, что грозило прервать идущую с полета Юрия Гагарина традицию помочиться на колесо автобуса перед стартом. В этой версии скафандра ее вернули?– Здесь она не нужна. Скафандр для похода "по-маленькому" да и "по-большому", легко расстегивается на уровне пояса. Это намного проще, не требуется ничего расшнуровывать и зашнуровывать.– Полиуретан для оболочки скафандра закупался за рубежом. Сохраняются ли сейчас трудности с доступом к материалам?– К сожалению, ситуация остается прежней. Качественных полиуретановых пленок в России не производят. Но совершенно по другой нашей тематике мы начали сотрудничество с одной отечественной компанией, которая готова изготовить по международным стандартам ткань для спасательных трапов Ил-114В. Тестовый образец новой ткани показал неплохие результаты. Возможно, к следующему МАКСу мы представим образец трапа уже из новых материалов. И если исполнитель зарекомендует себя в этой работе хорошо, обратимся к нему для производства полиуретана.– А для нового российского самолета МС-21 надувные трапы вы не делаете?– В этих машинах стоит импортная продукция. Если у нас все получится с Ил-114В, возможно мы предложим свои решения для МС-21.– Вернемся к космической тематике. Изменится ли как-то носимый аварийный запас экипажа космического корабля "Орел" по сравнению с действующим запасом экипажей кораблей "Союз"? Вернется ли в комплект огнестрельное оружие?– Никаких изменений в техническое задание на носимый аварийный запас с целью добавления пистолета никто не вносил, а сама необходимость иметь оружие на борту космического корабля, по-моему, сомнительна. В остальном все останется примерно в той же комплектации. Некоторые позиции будут заменены более современными решениями.– Корабль "Орел" получит новое амортизационное кресло "Чегет". В каком состоянии его испытания?– Проведено несколько сбросов массо-габаритного макета кресла. Подтверждено, что амортизация работает, параметры кресла выбраны правильно. Сейчас по требованию заказчика в лице Ракетно-космической корпорации "Энергия" мы работаем над снижением массы кресла.– Когда завершится весь цикл испытаний, и вы приступите к изготовлению кресел для реального космического корабля?– В 2023-24 году.– Помимо тяжелого корабля "Орел", Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разрабатывает облегченную версию под условным названием "Орленок", предназначенную для облета Луны. По части продукции НПП "Звезда" вам какие-то задачи ставились?– Никаких специальных заданий по этой теме нам не поступало. Насколько я понимаю, пока в приоритете эксплуатация МКС и строительство новой российской орбитальной служебной станции.– В связи с планами создания российской орбитальной служебной станции, какие задачи по своей тематике вы видите?– Долговременный объект на околоземной орбите всегда нуждается в обслуживании с внешней поверхности, соответственно, понадобится шлюзовой отсек и скафандры. То есть все те же системы, которые мы изготавливали для российского сегмента МКС и предыдущих станций. Чего-то нового или особенно по этому направлению пока не вижу.– Сейчас на МКС имеется два скафандра текущего поколения "Орлан-МКС" и два запасных "Орлана-МК" старого поколения. В ближайшие дни запланирован запуск модуля "Наука". Подключение модуля к системам станции потребует около десяти выходов космонавтов в открытый космос. Соответственно, после этого ресурс скафандров по количеству разрешенных выходов будет исчерпан. А новых скафандров нет и они не заказаны. Правильно?– Почти правильно.– Что делать?– Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен. За то время, пока согласовывался контракт, пропали некоторые поставщики, исчезли необходимые материалы. Сейчас для производства новой партии скафандров "Орлан-МКС" из-за необходимости замены комплектующих требуется проводить отдельную опытно-конструкторскую работу и подтверждающие испытания. А это время и деньги. На согласования технических заданий, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте.– Если нет новых, можно ли продлить сроки эксплуатации имеющихся на МКС скафандров?– Существует практика, когда после завершения установленного ресурса после дополнительных проверок, если состояние систем позволяет, принимается решение о допуске снаряжения для проведения одного-двух-трех выходов в космос. Но это уже не гарантийный период. Всегда требуется смелость для принятия таких решений.– Сколько еще будут находиться на станции два старых скафандра "Орлан-МК"?– Один скафандр оснащен новыми оболочками ног и рук и используется как резервный на случай неполадок с одним из двух скафандров "Орлан-МКС". Второй "Орлан-МК" в ближайшее время будет частично разобран и утилизирован.– Недавно в одном из российских скафандров "Орлан-МКС" была проткнута мембрана клапана системы автоматического терморегулирования и произошла утечка воды. Космонавт загерметизировал отверстие и успешно совершил выход в открытый космос. Будет ли заменена пробитая деталь?– Новый клапан уже доставили на МКС. В ближайшее время его установят на место неисправного.– Как обстоит дело с перспективными разработками: добавлением проекционного экрана в шлем скафандра, системы возвращения космонавта на станцию, если он улетел в открытый космос, композитной кирасой?– Мы постоянно работаем над новыми решениями, развиваем все указанные технологии. Возможно, в скафандре для российской орбитальной станции или скафандре для исследования Луны они найдут применение.– В планах "Роскосмоса" – обеспечение высадки российских космонавтов на Луну в 2030 году. Ставилась ли вам задача разработки соответствующих скафандров?– Насколько мне известно, "Роскосмос" готовится в ближайшее время объявить конкурс на проведение научно-исследовательской работы по определению требований к лунному скафандру. Работы рассчитаны на три года. После этого потребуется опытно-конструкторская работа, которая займет еще лет пять. Таким образом, к 2030 году можно представить готовый скафандр.– Сообщалось, что НПП "Звезда" поставит продукцию в Индию для реализации индийской национальной пилотируемой миссии. Изготовлено ли необходимое оборудование? Какое? Когда оно будет поставлено заказчику?– Для нас заказчиком является дочерняя компания "Роскосмоса" "Главкосмос", мы свои обязательства выполняем с опережением сроков. Если говорить без подробностей, то была изготовлена продукция, близкая по составу той, которую мы поставляем для российских космических кораблей "Союз".– Во второй половине года планируется два полета на МКС непрофессиональных участников: в октябре на станцию летят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а в декабре – два японских туриста. Отлиты ли ложементы и изготовлены ли скафандры для актрисы и режиссера?– Отливки ложементов для них были выполнены несколько недель назад. Изготовление ложементов и летных скафандров идет полным ходом. Ориентировочно в августе состоятся примерки. Готовое снаряжение передадим в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" примерно за месяц до пуска.– А для японских туристов?– Все туристы у нас уже были. Работы по изготовлению снаряжения для них начались.– Помимо космической тематики, ваше предприятие является единственным производителем в России катапультных кресел и снаряжения для летчиков, в том числе по тематике нового истребителя. В каком состоянии находится испытание систем жизнеобеспечения для летчиков самолета Су-57?– Все испытания систем, которые ставятся на борт самолета, завершены. Работы по снаряжению летчика (высотно-компенсирующий костюм, шлем, маска и т.д.) выделены в отдельную тему. Поступило много рекомендаций и пожеланий по изменению образцов, которые были изготовлены. С учетом накопленных знаний мы начинаем изготовление модернизированного снаряжения. Например, претерпят изменения интерфейсы шлема и маски, габариты маски, появится дополнительная вентиляция шлема. Высотно-компенсирующийся костюм будет другим.

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https://ria.ru/20210526/skafandr-1734332988.html

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https://ria.ru/20210714/kosmos-1741199607.html

https://ria.ru/20210715/raketa-1741327099.html

https://ria.ru/20210716/samolet-1741477880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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