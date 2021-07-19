Экс-главу "Открытой России"* Пивоварова оштрафовали на 50 тысяч рублей
Суд Петербурга оштрафовал экс-главу "Открытой России"* Андрея Пивоварова на 50 тысяч рублей
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Василеостровский районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей экс-руководителя "Открытой России"* (организация признана нежелательной на территории РФ и прекратила свою деятельность) Андрея Пивоварова за то, что проект "Объединённые демократы"* не был промаркирован как иноагент, хотя относился к "Открытому Петербургу"*, имеющему подобный статус, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Пивоваров привлечен к административной ответственности в виде штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.19.34 КоАП РФ (Осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в результате анализа двух доменов, рассказывающих об "Объединённых демократах"*, установлено, что проект принадлежит "Открытому Петербургу"*, однако в материалах на сайте не указывается, что эта НКО признана в РФ иноагентом. Дата совершения правонарушения – 1 марта, уточнили в пресс-службе.
Ранее также сообщалось, что Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал Пивоварова по ч. 1 ст. 19.34 КоАП об осуществлении деятельности НКО-иноагента "Открытый Петербург"* на 50 тысяч рублей, а саму НКО – на 150 тысяч.
Ранее Пивоваров был задержан в Петербурге в аэропорту "Пулково", его доставили в Краснодар, где 2 июня арестовали. Уголовное дело по статье 284.1 УК РФ было заведено, по данным следствия, из-за агитации им в интернете к сбору средств для одного из проектов нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает.
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Как сообщало региональное управление СК РФ, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье). Пивоварову грозит от двух до шести лет заключения.
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia)* ("Открытая Россия", Великобритания)*, Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России", США)* и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания)*.
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента