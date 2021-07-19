https://ria.ru/20210719/samolet-1741811941.html
Самолет на смену "кукурузнику" сделают беспилотным к 2024 году
Самолет на смену "кукурузнику" сделают беспилотным к 2024 году - РИА Новости, 19.07.2021
Самолет на смену "кукурузнику" сделают беспилотным к 2024 году
Беспилотная версия нового легкого многоцелевого самолета "Байкал", разработанного на замену Ан-2, будет создана к 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости член РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:03
2021-07-19T11:03
2021-07-19T11:05
макс-2021
россия
сергей смирнов
ан-2
авиасалон макс
жуковский
экономика
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Беспилотная версия нового легкого многоцелевого самолета "Байкал", разработанного на замену Ан-2, будет создана к 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Смирнов"На мой взгляд, наиболее любопытен "Байкал" - так называемый "летающий внедорожник" малой вместимости по доступной цене. Создан для эксплуатации в регионах со слаборазвитой инфраструктурой, на грунтовых взлетно-посадочных полосах, в сложных географических условиях. <…> Начиная с 2024 года предполагается создание беспилотной версии. Ведутся переговоры со стартовыми заказчиками", - сказал он, говоря о новинках, которые будут представлены на авиасалоне МАКС-2021.Смирнов отметил, что "Байкал" прост в обслуживании, может ремонтироваться в полевых условиях и храниться вне ангаров при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. В зависимости от компоновки салона может использоваться как пассажирский, грузовой, сельскохозяйственный или медицинский самолет.Проект "Байкал" разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как "кукурузники".Как сообщали в компании "Байкал-Инжиниринг", созданный российскими конструкторами и инженерами самолет безопасен, доступен и универсален, а его экономические показатели существенно лучше, чем у зарубежных конкурентов, цена на 30-50%, а себестоимость летного часа - более чем в два раза ниже. Ключевые параметры были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: 2 тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1 500 километров, крейсерская скорость - 300 километров в час, взлет с грунтовых полос с 250 метров.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.Читайте полный текст интервью Сергея Смирнова >>
https://ria.ru/20210719/samolet-1741802779.html
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макс-2021, россия, сергей смирнов, ан-2, авиасалон макс, жуковский, экономика
11:03 19.07.2021 (обновлено: 11:05 19.07.2021)
Самолет на смену "кукурузнику" сделают беспилотным к 2024 году
Член ВПК Смирнов: беспилотную версию легкого многоцелевого самолета "Байкал" создадут к 2024 году
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости.
Беспилотная версия нового легкого многоцелевого самолета "Байкал", разработанного на замену Ан-2
, будет создана к 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Смирнов
"На мой взгляд, наиболее любопытен "Байкал" - так называемый "летающий внедорожник" малой вместимости по доступной цене. Создан для эксплуатации в регионах со слаборазвитой инфраструктурой, на грунтовых взлетно-посадочных полосах, в сложных географических условиях. <…> Начиная с 2024 года предполагается создание беспилотной версии. Ведутся переговоры со стартовыми заказчиками", - сказал он, говоря о новинках, которые будут представлены на авиасалоне МАКС-2021.
Смирнов отметил, что "Байкал" прост в обслуживании, может ремонтироваться в полевых условиях и храниться вне ангаров при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. В зависимости от компоновки салона может использоваться как пассажирский, грузовой, сельскохозяйственный или медицинский самолет.
Проект "Байкал" разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как "кукурузники".
Как сообщали в компании "Байкал-Инжиниринг", созданный российскими конструкторами и инженерами самолет безопасен, доступен и универсален, а его экономические показатели существенно лучше, чем у зарубежных конкурентов, цена на 30-50%, а себестоимость летного часа - более чем в два раза ниже. Ключевые параметры были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: 2 тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1 500 километров, крейсерская скорость - 300 километров в час, взлет с грунтовых полос с 250 метров.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.