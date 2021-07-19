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https://ria.ru/20210719/samolet-1741802779.html
В ВПК рассказали об интересе западных стран к самолету МС-21
В ВПК рассказали об интересе западных стран к самолету МС-21 - РИА Новости, 19.07.2021
В ВПК рассказали об интересе западных стран к самолету МС-21
Иностранные авиакомпании проявляют интерес к российскому среднемагистральному самолету МС-21, но в приоритете - обеспечение самолетами отечественных... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:07
2021-07-19T11:06
макс-2021
сергей смирнов
авиасалон макс
жуковский
технологии
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Иностранные авиакомпании проявляют интерес к российскому среднемагистральному самолету МС-21, но в приоритете - обеспечение самолетами отечественных авиакомпаний, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов."К самолету есть интерес со стороны зарубежных авиакомпаний. Однако на нынешнем этапе программы приоритетными задачами являются завершение сертификации, последовательное увеличение темпов серийного производства и развертывание эффективной системы поддержки эксплуатации. Потребности российских авиакомпаний в среднемагистральных самолетах достаточно велики, что учитывается при продвижении программы МС-21. Насыщение нашего рынка и развитие системы послепродажной поддержки создаст условия для активизации продвижения МС-21 на экспорт", - сказал Смирнов в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021.Действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 самолетов МС-21, эксплуатантами которых станут российские компании. Имеющихся твердых заказов достаточно для загрузки производства на ближнюю перспективу, отметил Смирнов.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.Читайте полный текст интервью Сергея Смирнова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210716/samolet-1741462870.html
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макс-2021, сергей смирнов, авиасалон макс, жуковский, технологии, экономика
10:07 19.07.2021 (обновлено: 11:06 19.07.2021)
 
В ВПК рассказали об интересе западных стран к самолету МС-21

Член коллегии ВПК Смирнов: иностранные авиакомпании проявляют интерес к российскому самолету МС-21

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Иностранные авиакомпании проявляют интерес к российскому среднемагистральному самолету МС-21, но в приоритете - обеспечение самолетами отечественных авиакомпаний, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.
"К самолету есть интерес со стороны зарубежных авиакомпаний. Однако на нынешнем этапе программы приоритетными задачами являются завершение сертификации, последовательное увеличение темпов серийного производства и развертывание эффективной системы поддержки эксплуатации. Потребности российских авиакомпаний в среднемагистральных самолетах достаточно велики, что учитывается при продвижении программы МС-21. Насыщение нашего рынка и развитие системы послепродажной поддержки создаст условия для активизации продвижения МС-21 на экспорт", - сказал Смирнов в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021.
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Действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 самолетов МС-21, эксплуатантами которых станут российские компании. Имеющихся твердых заказов достаточно для загрузки производства на ближнюю перспективу, отметил Смирнов.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.
Читайте полный текст интервью Сергея Смирнова >>
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