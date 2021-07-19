https://ria.ru/20210719/rak-1741789042.html
Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов
Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов - РИА Новости, 19.07.2021
Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов
Врач-колопроктолог больницы № 9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый рассказал на портале "Доктор Питер" о первых признаках рака толстой кишки. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T06:29
2021-07-19T06:29
2021-07-19T10:10
анатолий недозимованый
россия
онкология
рак
здоровье
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_0:64:3414:1984_1920x0_80_0_0_c0dd5feafc0785ee52defc308fb002fd.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Врач-колопроктолог больницы № 9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый рассказал на портале "Доктор Питер" о первых признаках рака толстой кишки.По его словам, на ранних стадиях заболевание практически никак себя не проявляет. Однако у такой опухоли есть особенность — она начинает необильно кровоточить задолго до появления первых симптомов. К ним специалист относит:Онколог отметил, что многих не настораживают эти признаки, и пациенты объясняют их геморроем.Врач посоветовал для раннего выявления болезни ежегодно сдавать иммунохимический тест на скрытую кровь. Если он окажется положительным, надо делать ФКС, заключил медик.
https://rsport.ria.ru/20210715/rak-1741237467.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_70a54aa15dc77dbce58ed395817be8b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий недозимованый, россия, онкология, рак, здоровье, санкт-петербург, общество
06:29 19.07.2021 (обновлено: 10:10 19.07.2021)
Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов
Онколог Недозимованый объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов