https://ria.ru/20210719/rak-1741789042.html

Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов

Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов - РИА Новости, 19.07.2021

Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов

Врач-колопроктолог больницы № 9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый рассказал на портале "Доктор Питер" о первых признаках рака толстой кишки. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T06:29

2021-07-19T06:29

2021-07-19T10:10

анатолий недозимованый

россия

онкология

рак

здоровье

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Врач-колопроктолог больницы № 9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый рассказал на портале "Доктор Питер" о первых признаках рака толстой кишки.По его словам, на ранних стадиях заболевание практически никак себя не проявляет. Однако у такой опухоли есть особенность — она начинает необильно кровоточить задолго до появления первых симптомов. К ним специалист относит:Онколог отметил, что многих не настораживают эти признаки, и пациенты объясняют их геморроем.Врач посоветовал для раннего выявления болезни ежегодно сдавать иммунохимический тест на скрытую кровь. Если он окажется положительным, надо делать ФКС, заключил медик.

https://rsport.ria.ru/20210715/rak-1741237467.html

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анатолий недозимованый, россия, онкология, рак, здоровье, санкт-петербург, общество