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Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов
Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов - РИА Новости, 19.07.2021
Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов
Врач-колопроктолог больницы № 9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый рассказал на портале "Доктор Питер" о первых признаках рака толстой кишки. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T06:29
2021-07-19T10:10
анатолий недозимованый
россия
онкология
рак
здоровье
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Врач-колопроктолог больницы № 9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый рассказал на портале "Доктор Питер" о первых признаках рака толстой кишки.По его словам, на ранних стадиях заболевание практически никак себя не проявляет. Однако у такой опухоли есть особенность — она начинает необильно кровоточить задолго до появления первых симптомов. К ним специалист относит:Онколог отметил, что многих не настораживают эти признаки, и пациенты объясняют их геморроем.Врач посоветовал для раннего выявления болезни ежегодно сдавать иммунохимический тест на скрытую кровь. Если он окажется положительным, надо делать ФКС, заключил медик.
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анатолий недозимованый, россия, онкология, рак, здоровье, санкт-петербург, общество
06:29 19.07.2021 (обновлено: 10:10 19.07.2021)
 
Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов

Онколог Недозимованый объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов

© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Врач-колопроктолог больницы № 9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый рассказал на портале "Доктор Питер" о первых признаках рака толстой кишки.
По его словам, на ранних стадиях заболевание практически никак себя не проявляет. Однако у такой опухоли есть особенность — она начинает необильно кровоточить задолго до появления первых симптомов. К ним специалист относит:
  • кровотечения при дефекации разной степени выраженности,
  • слизь в стуле,
  • ощущение инородного тела в заднем проходе,
  • расстройства дефекации.
Онколог отметил, что многих не настораживают эти признаки, и пациенты объясняют их геморроем.
"Даже эти первые симптомы — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса", — пояснил Недозимованый.
Врач посоветовал для раннего выявления болезни ежегодно сдавать иммунохимический тест на скрытую кровь. Если он окажется положительным, надо делать ФКС, заключил медик.
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