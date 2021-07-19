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Экология
https://ria.ru/20210719/putin-1741931114.html
Путин предложил контролировать предприятия по вопросу экологии
Путин предложил контролировать предприятия по вопросу экологии - РИА Новости, 19.07.2021
Путин предложил контролировать предприятия по вопросу экологии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходим контроль за соблюдением экологических требований предприятиями, поскольку лучше установить нужное... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T19:10
2021-07-19T19:25
экология
россия
владимир путин
экология
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходим контроль за соблюдением экологических требований предприятиями, поскольку лучше установить нужное оборудование, чем платить миллиардные штрафы."Надо сделать. Вплоть до того, чтобы ставить регистраторы на трубах, здесь ничего такого нет, зато будет понятно сразу, объективная картина будет понятная, никакого удорожания в конечном итоге продукции не будет, все это ерунда. Ничего здесь такого страшного нет, лучше все оборудовать соответствующей техникой, чем потом штрафы платить многомиллиардные, посмотрите на все эти вопросы", - заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и проектам, обращаясь к вице-премьеру Виктории Абрамченко.Путин также поинтересовался тем, как идет работа по снижению выбросов с 12 городах, и отметил, что непросто было подписать соглашения с предприятиями в этих городах, однако еще сложнее исполнить и проконтролировать исполнение.Эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха проводится для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
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россия, владимир путин, экология, общество
19:10 19.07.2021 (обновлено: 19:25 19.07.2021)
 
Путин предложил контролировать предприятия по вопросу экологии

Путин: нужен контроль за соблюдением экологических требований предприятиями

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы о статье "Об историческом единстве русских и украинцев"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы о статье Об историческом единстве русских и украинцев - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходим контроль за соблюдением экологических требований предприятиями, поскольку лучше установить нужное оборудование, чем платить миллиардные штрафы.
"Надо сделать. Вплоть до того, чтобы ставить регистраторы на трубах, здесь ничего такого нет, зато будет понятно сразу, объективная картина будет понятная, никакого удорожания в конечном итоге продукции не будет, все это ерунда. Ничего здесь такого страшного нет, лучше все оборудовать соответствующей техникой, чем потом штрафы платить многомиллиардные, посмотрите на все эти вопросы", - заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и проектам, обращаясь к вице-премьеру Виктории Абрамченко.
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Путин также поинтересовался тем, как идет работа по снижению выбросов с 12 городах, и отметил, что непросто было подписать соглашения с предприятиями в этих городах, однако еще сложнее исполнить и проконтролировать исполнение.
"Вот работали-работали, писали-писали. Важно не то, что на бумаге написано, важно, что в воздухе летает", - добавил президент.
Эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха проводится для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
 
ЭкологияРоссияВладимир ПутинЭкологияОбщество
 
 
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