https://ria.ru/20210719/putin-1741931114.html

Путин предложил контролировать предприятия по вопросу экологии

Путин предложил контролировать предприятия по вопросу экологии - РИА Новости, 19.07.2021

Путин предложил контролировать предприятия по вопросу экологии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходим контроль за соблюдением экологических требований предприятиями, поскольку лучше установить нужное... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T19:10

2021-07-19T19:10

2021-07-19T19:25

экология

россия

владимир путин

экология

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741190077_0:208:3022:1908_1920x0_80_0_0_bd521502d164ff345ac43e4a205d9096.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходим контроль за соблюдением экологических требований предприятиями, поскольку лучше установить нужное оборудование, чем платить миллиардные штрафы."Надо сделать. Вплоть до того, чтобы ставить регистраторы на трубах, здесь ничего такого нет, зато будет понятно сразу, объективная картина будет понятная, никакого удорожания в конечном итоге продукции не будет, все это ерунда. Ничего здесь такого страшного нет, лучше все оборудовать соответствующей техникой, чем потом штрафы платить многомиллиардные, посмотрите на все эти вопросы", - заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и проектам, обращаясь к вице-премьеру Виктории Абрамченко.Путин также поинтересовался тем, как идет работа по снижению выбросов с 12 городах, и отметил, что непросто было подписать соглашения с предприятиями в этих городах, однако еще сложнее исполнить и проконтролировать исполнение.Эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха проводится для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

https://ria.ru/20210719/golikova-1741920859.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экология, общество