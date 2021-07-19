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Эксперты сообщили итоги проверки после массовой гибели птиц в Приморье
Эксперты сообщили итоги проверки после массовой гибели птиц в Приморье - РИА Новости, 19.07.2021
Эксперты сообщили итоги проверки после массовой гибели птиц в Приморье
Специалисты Россельхознадзора выявили микоплазмоз в ходе анализа тушек морских птиц, массово погибших в бухте Бойсмана в Приморье, эта болезнь не могла стать... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T09:39
2021-07-19T09:39
2021-07-19T10:09
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Специалисты Россельхознадзора выявили микоплазмоз в ходе анализа тушек морских птиц, массово погибших в бухте Бойсмана в Приморье, эта болезнь не могла стать причиной их смерти, сообщает региональное управление ведомства.Бухта Бойсмана находится в Хасанском районе на юге Приморья, является популярным туристическим местом. В соцсетях опубликованы видео с пляжа бухты. На них видны тушки погибших птиц у кромки воды. Автор одного из них пишет, что на протяжении 1 километра берега насчитал около 100 тушек."Протоколом испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 19 июля 2021 года подтвержден микоплазмоз в пробах от трупов дикой водоплавающей птицы, отобранных в бухте Бойсмана Хасанского района", - говорится в сообщении.Отмечается, что был исключён грипп птиц, а также высокопатогенные виды микоплазмы."Как считают специалисты лаборатории, к массовой гибели птиц обнаруженный возбудитель не должен был привести. Заражение людей от птицы, больной микоплазмозом, невозможно", - сообщает управление.При этом заболевание опасно для сельскохозяйственных птиц. Так, микоплазмоз у кур считается наиболее распространённым. Микоплазмы вызывают общую интоксикацию организма и поражают в первую очередь дыхательную систему птицы. По мере прогрессирования болезни одноклеточные паразиты поражают другие внутренние органы. Наибольшую опасность инфекция представляет для цыплят: смертность среди молодняка может достигать 25%.В управлении Россельхознадзора РИА Новости уточнили, что специалисты ведомства завершили анализ проб и полагают, что болезнь не могла стать причиной гибели птиц. При этом в управлении добавили, что в случае необходимости исследования могут быть продолжены.В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре РИА Новости на прошлой неделе сообщили, что внешних повреждений или воздействия веществ, которые могли бы повлечь гибель птиц, на них не зафиксировано. В Охотнадзоре отмечали, что на акватории нефтяных или других пятен нет.По словам арендатора пляжа в бухте, в течение последней недели морем на берег периодически выносит трупы птиц. Работники пляжа захоранивают их. В администрации Хасанского района РИА Новости рассказали, что гибель птиц происходит в море, в основном это птенцы, молодняк тупика-носорога. На берег их выбрасывает мертвыми, но само море чистое.Орнитолог Сергей Сурмач сообщал РИА Новости, что птицы могли погибнуть от болезней, которые нередко передаются в птичьих колониях, но количество погибших тупиков-носорогов в данном случае – аномальное.
https://ria.ru/20210715/ptitsy-1741337369.html
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приморский край, происшествия
09:39 19.07.2021 (обновлено: 10:09 19.07.2021)
Эксперты сообщили итоги проверки после массовой гибели птиц в Приморье
Россельхознадзор не нашел опасных болезней у птиц, массово погибших в бухте Бойсмана в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости.
Специалисты Россельхознадзора выявили микоплазмоз в ходе анализа тушек морских птиц, массово погибших в бухте Бойсмана
в Приморье, эта болезнь не могла стать причиной их смерти, сообщает региональное управление ведомства.
Бухта Бойсмана находится в Хасанском районе на юге Приморья, является популярным туристическим местом. В соцсетях опубликованы видео с пляжа бухты. На них видны тушки погибших птиц у кромки воды. Автор одного из них пишет, что на протяжении 1 километра берега насчитал около 100 тушек.
"Протоколом испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 19 июля 2021 года подтвержден микоплазмоз в пробах от трупов дикой водоплавающей птицы, отобранных в бухте Бойсмана Хасанского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что был исключён грипп птиц, а также высокопатогенные виды микоплазмы.
"Как считают специалисты лаборатории, к массовой гибели птиц обнаруженный возбудитель не должен был привести. Заражение людей от птицы, больной микоплазмозом, невозможно", - сообщает управление.
При этом заболевание опасно для сельскохозяйственных птиц. Так, микоплазмоз у кур считается наиболее распространённым. Микоплазмы вызывают общую интоксикацию организма и поражают в первую очередь дыхательную систему птицы. По мере прогрессирования болезни одноклеточные паразиты поражают другие внутренние органы. Наибольшую опасность инфекция представляет для цыплят: смертность среди молодняка может достигать 25%.
В управлении Россельхознадзора РИА Новости уточнили, что специалисты ведомства завершили анализ проб и полагают, что болезнь не могла стать причиной гибели птиц. При этом в управлении добавили, что в случае необходимости исследования могут быть продолжены.
В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре РИА Новости на прошлой неделе сообщили, что внешних повреждений или воздействия веществ, которые могли бы повлечь гибель птиц, на них не зафиксировано. В Охотнадзоре отмечали, что на акватории нефтяных или других пятен нет.
По словам арендатора пляжа в бухте, в течение последней недели морем на берег периодически выносит трупы птиц. Работники пляжа захоранивают их. В администрации Хасанского района РИА Новости рассказали, что гибель птиц происходит в море, в основном это птенцы, молодняк тупика-носорога. На берег их выбрасывает мертвыми, но само море чистое.
Орнитолог Сергей Сурмач сообщал РИА Новости, что птицы могли погибнуть от болезней, которые нередко передаются в птичьих колониях, но количество погибших тупиков-носорогов в данном случае – аномальное.