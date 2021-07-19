Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/ptitsy-1741799121.html
Эксперты сообщили итоги проверки после массовой гибели птиц в Приморье
Эксперты сообщили итоги проверки после массовой гибели птиц в Приморье - РИА Новости, 19.07.2021
Эксперты сообщили итоги проверки после массовой гибели птиц в Приморье
Специалисты Россельхознадзора выявили микоплазмоз в ходе анализа тушек морских птиц, массово погибших в бухте Бойсмана в Приморье, эта болезнь не могла стать... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T09:39
2021-07-19T10:09
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/35954/45/359544592_0:91:3234:1910_1920x0_80_0_0_39bccf2ea0dc983ddd038c0de92b563a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Специалисты Россельхознадзора выявили микоплазмоз в ходе анализа тушек морских птиц, массово погибших в бухте Бойсмана в Приморье, эта болезнь не могла стать причиной их смерти, сообщает региональное управление ведомства.Бухта Бойсмана находится в Хасанском районе на юге Приморья, является популярным туристическим местом. В соцсетях опубликованы видео с пляжа бухты. На них видны тушки погибших птиц у кромки воды. Автор одного из них пишет, что на протяжении 1 километра берега насчитал около 100 тушек."Протоколом испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 19 июля 2021 года подтвержден микоплазмоз в пробах от трупов дикой водоплавающей птицы, отобранных в бухте Бойсмана Хасанского района", - говорится в сообщении.Отмечается, что был исключён грипп птиц, а также высокопатогенные виды микоплазмы."Как считают специалисты лаборатории, к массовой гибели птиц обнаруженный возбудитель не должен был привести. Заражение людей от птицы, больной микоплазмозом, невозможно", - сообщает управление.При этом заболевание опасно для сельскохозяйственных птиц. Так, микоплазмоз у кур считается наиболее распространённым. Микоплазмы вызывают общую интоксикацию организма и поражают в первую очередь дыхательную систему птицы. По мере прогрессирования болезни одноклеточные паразиты поражают другие внутренние органы. Наибольшую опасность инфекция представляет для цыплят: смертность среди молодняка может достигать 25%.В управлении Россельхознадзора РИА Новости уточнили, что специалисты ведомства завершили анализ проб и полагают, что болезнь не могла стать причиной гибели птиц. При этом в управлении добавили, что в случае необходимости исследования могут быть продолжены.В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре РИА Новости на прошлой неделе сообщили, что внешних повреждений или воздействия веществ, которые могли бы повлечь гибель птиц, на них не зафиксировано. В Охотнадзоре отмечали, что на акватории нефтяных или других пятен нет.По словам арендатора пляжа в бухте, в течение последней недели морем на берег периодически выносит трупы птиц. Работники пляжа захоранивают их. В администрации Хасанского района РИА Новости рассказали, что гибель птиц происходит в море, в основном это птенцы, молодняк тупика-носорога. На берег их выбрасывает мертвыми, но само море чистое.Орнитолог Сергей Сурмач сообщал РИА Новости, что птицы могли погибнуть от болезней, которые нередко передаются в птичьих колониях, но количество погибших тупиков-носорогов в данном случае – аномальное.
https://ria.ru/20210715/ptitsy-1741337369.html
https://ria.ru/20210712/ryba-1740954933.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/35954/45/359544592_284:0:2951:2000_1920x0_80_0_0_3cce374b703d11288999911c8b7a179e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, происшествия
09:39 19.07.2021 (обновлено: 10:09 19.07.2021)
 
Эксперты сообщили итоги проверки после массовой гибели птиц в Приморье

Россельхознадзор не нашел опасных болезней у птиц, массово погибших в бухте Бойсмана в Приморье

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПобережье бухты Муравьиная у мыса Черепаха
Побережье бухты Муравьиная у мыса Черепаха - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Специалисты Россельхознадзора выявили микоплазмоз в ходе анализа тушек морских птиц, массово погибших в бухте Бойсмана в Приморье, эта болезнь не могла стать причиной их смерти, сообщает региональное управление ведомства.
Бухта Бойсмана находится в Хасанском районе на юге Приморья, является популярным туристическим местом. В соцсетях опубликованы видео с пляжа бухты. На них видны тушки погибших птиц у кромки воды. Автор одного из них пишет, что на протяжении 1 километра берега насчитал около 100 тушек.
"Протоколом испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 19 июля 2021 года подтвержден микоплазмоз в пробах от трупов дикой водоплавающей птицы, отобранных в бухте Бойсмана Хасанского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что был исключён грипп птиц, а также высокопатогенные виды микоплазмы.
"Как считают специалисты лаборатории, к массовой гибели птиц обнаруженный возбудитель не должен был привести. Заражение людей от птицы, больной микоплазмозом, невозможно", - сообщает управление.
При этом заболевание опасно для сельскохозяйственных птиц. Так, микоплазмоз у кур считается наиболее распространённым. Микоплазмы вызывают общую интоксикацию организма и поражают в первую очередь дыхательную систему птицы. По мере прогрессирования болезни одноклеточные паразиты поражают другие внутренние органы. Наибольшую опасность инфекция представляет для цыплят: смертность среди молодняка может достигать 25%.
Серебристые чайки - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 10:35
Ученый назвал возможную причину массовой гибели птиц в Приморье
В управлении Россельхознадзора РИА Новости уточнили, что специалисты ведомства завершили анализ проб и полагают, что болезнь не могла стать причиной гибели птиц. При этом в управлении добавили, что в случае необходимости исследования могут быть продолжены.
В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре РИА Новости на прошлой неделе сообщили, что внешних повреждений или воздействия веществ, которые могли бы повлечь гибель птиц, на них не зафиксировано. В Охотнадзоре отмечали, что на акватории нефтяных или других пятен нет.
По словам арендатора пляжа в бухте, в течение последней недели морем на берег периодически выносит трупы птиц. Работники пляжа захоранивают их. В администрации Хасанского района РИА Новости рассказали, что гибель птиц происходит в море, в основном это птенцы, молодняк тупика-носорога. На берег их выбрасывает мертвыми, но само море чистое.
Орнитолог Сергей Сурмач сообщал РИА Новости, что птицы могли погибнуть от болезней, которые нередко передаются в птичьих колониях, но количество погибших тупиков-носорогов в данном случае – аномальное.
Река Холова, Новгородская область - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 16:36
Новгородские власти выясняют причины массовой гибели рыбы в реке Холова
 
Приморский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
16:08На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
Лента новостейМолния