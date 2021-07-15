https://ria.ru/20210715/ptitsy-1741328730.html
В бухте Бойсмана на юге Приморья выявили массовую гибель птиц
В бухте Бойсмана на юге Приморья выявили массовую гибель птиц - РИА Новости, 15.07.2021
В бухте Бойсмана на юге Приморья выявили массовую гибель птиц
Специалисты выясняют причину массовой гибели морских птиц, чьи тушки найдены на побережье бухты Бойсмана на юге Приморья, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:39
2021-07-15T09:39
2021-07-15T09:57
хасанский район
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Специалисты выясняют причину массовой гибели морских птиц, чьи тушки найдены на побережье бухты Бойсмана на юге Приморья, сообщила РИА Новости старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ Вера Гринченко.Бухта Бойсмана находится в Хасанском районе на юге Приморья, является популярным туристическим местом. В соцсетях опубликованы видео с пляжа бухты. На них видны тушки погибших птиц у кромки воды. Автор одного из видео пишет, что на протяжении километра берега насчитал около 100 тушек."Охотнадзор выехал, отобрал пробы - тушки птиц изъяли в обеих бухтах. Внешних повреждений или воздействия веществ, которые могли бы повлечь гибель, не зафиксировано. Ждём результаты исследований. Держим на контроле", - сказала Гринченко.По ее словам, среди погибших птиц чайки и крачки.Мертвых птиц на побережье популярной у туристов бухты Бойсмана в Приморье выносит, по словам арендатора пляжа, уже неделю, вероятно, они гибнут в море, сообщила РИА Новости представитель администрации Хасанского района Ольга Куличенко."В бухте Бойсмана есть арендатор, который там находится постоянно. Он подтверждает, что в течение последней недели морем на берег периодически выносит трупы птиц. Работники пляжа собирают птиц и захоранивают их в отведенном для этого месте, пересыпают хлоркой для дезинфекции", - сказала собеседница агентства.По ее словам, специалисты ГО и ЧС Славянского городского поселения выехали на место, чтобы оценить масштабы явления, охотовед взял тушку на экспертизу, чтобы установить, от чего птицы гибнут, если это возможно."Но гибель птиц происходит в море, на берег их выбрасывает мертвыми. Море чистое. В бухте Баклан – это недалеко находящийся пляж – такой ситуации не фиксируется", - добавила Куличенко.
https://ria.ru/20210303/ptitsy-1599798203.html
https://ria.ru/20210628/pchely-1738937537.html
https://ria.ru/20210712/ryba-1740954933.html
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хасанский район, приморский край, происшествия
09:39 15.07.2021 (обновлено: 09:57 15.07.2021)
В бухте Бойсмана на юге Приморья выявили массовую гибель птиц
Специалисты выяснят причину массовой гибели птиц, найденных в бухте Бойсмана на юге Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Специалисты выясняют причину массовой гибели морских птиц, чьи тушки найдены на побережье бухты Бойсмана на юге Приморья, сообщила РИА Новости старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ Вера Гринченко.
Бухта Бойсмана находится в Хасанском районе
на юге Приморья, является популярным туристическим местом. В соцсетях опубликованы видео с пляжа бухты. На них видны тушки погибших птиц у кромки воды. Автор одного из видео пишет, что на протяжении километра берега насчитал около 100 тушек.
"Охотнадзор выехал, отобрал пробы - тушки птиц изъяли в обеих бухтах. Внешних повреждений или воздействия веществ, которые могли бы повлечь гибель, не зафиксировано. Ждём результаты исследований. Держим на контроле", - сказала Гринченко.
По ее словам, среди погибших птиц чайки и крачки.
Мертвых птиц на побережье популярной у туристов бухты Бойсмана в Приморье выносит, по словам арендатора пляжа, уже неделю, вероятно, они гибнут в море, сообщила РИА Новости представитель администрации Хасанского района Ольга Куличенко.
"В бухте Бойсмана есть арендатор, который там находится постоянно. Он подтверждает, что в течение последней недели морем на берег периодически выносит трупы птиц. Работники пляжа собирают птиц и захоранивают их в отведенном для этого месте, пересыпают хлоркой для дезинфекции", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, специалисты ГО и ЧС Славянского городского поселения выехали на место, чтобы оценить масштабы явления, охотовед взял тушку на экспертизу, чтобы установить, от чего птицы гибнут, если это возможно.
"Но гибель птиц происходит в море, на берег их выбрасывает мертвыми. Море чистое. В бухте Баклан – это недалеко находящийся пляж – такой ситуации не фиксируется", - добавила Куличенко.