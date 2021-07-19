Абрамченко назвала способ увеличить доступность продуктов для россиян
Вице-премьер Абрамченко призвала вдвое увеличить число ярмарок для продажи овощей и фруктов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина у прилавка с яблоками на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. России необходимо вдвое увеличить количество ярмарок для реализации плодоовощной продукции, это позволит повысить доступность продуктов, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Чтобы сократить (логистическое - ред.) плечо, чтобы обеспечить необходимую физическую доступность овощей борщевого набора - томатов и огурцов, ранних особенно овощей, которые сегодня в ряде субъектов Российской Федерации собираются, - нам необходимо вдвое увеличить количество ярмарок для реализации плодоовощной продукции, для реализации овощей борщевого набора", - сказала Абрамченко в ходе совещания партии "Единая Россия" с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания.
Соответствующие возможности, указала она, у России есть. Вице-премьер напомнила, что правительство в конце прошлого года подготовило распоряжение для развития ярмарочной торговли.
"На сегодняшний день 77 субъектов Российской Федерации откликнулись и зеркальные свои нормативные акты подготовили по организации ярмарочной торговли. Ожидаем, что все субъекты Российской Федерации сейчас активно подключатся к этой работе с необходимой помощью со стороны Министерства промышленности и торговли", - добавила Абрамченко.
Она сообщила, что дала поручение Минсельхозу и Минпромторгу "включиться в работу по мониторингу и помочь субъектам Российской Федерации в наращивании мощностей ярмарочной торговли". Кроме того, указала заместитель председателя правительства, в стране необходимо увеличивать мощности оптово-распределительных центров.
"Это то самое слабое звено в товаропроводящей цепи, на котором формируется дополнительная добавочная стоимость на конечную продукцию. Необходимо, чтобы такие оптово-распределительные центры появились в субъектах РФ и чтобы мы могли контролировать именно в этом звене необходимые достаточные надбавки на стоимость от производителя", - сказала она.
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