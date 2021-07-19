https://ria.ru/20210719/portfolio-1741943845.html

Цифровое портфолио станет доступно школьникам с 2024 года

Цифровое портфолио станет доступно школьникам с 2024 года - РИА Новости, 19.07.2021

Цифровое портфолио станет доступно школьникам с 2024 года

Формирование цифрового портфолио должно стать доступно школьникам РФ с 2024 года, следует из стратегии цифровой трансформации, подготовленной министерством... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T21:07

2021-07-19T21:07

2021-07-19T21:07

россия

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Формирование цифрового портфолио должно стать доступно школьникам РФ с 2024 года, следует из стратегии цифровой трансформации, подготовленной министерством просвещения РФ."Создание сервиса для школьников "Цифровое портфолио ученика". Школьникам доступно формирование цифрового портфолио, включающего все академические и личностные достижения. Школьникам обеспечена возможность... Данные использования цифрового портфолио для поступления в организации среднего профессионального образования, вузы, а также при трудоустройстве - 2024 - 100%", - говорится в документе.Кроме того, планируется, что с помощью портфолио с 2024 года школьники смогут по запросу получать подборку таргетированных образовательных ресурсов, а с 2030 года - 80% школьников получат доступ к управлению образовательной траекторией на основе бесшовного перехода между сервисами с использованием технологий искусственного интеллекта.

https://sn.ria.ru/20210719/shkoly-1741870856.html

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