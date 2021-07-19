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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210719/ogranicheniya-1741818956.html
Глава Совета раввинов Европы поддержал ограничения для непривитых
Глава Совета раввинов Европы поддержал ограничения для непривитых - РИА Новости, 19.07.2021
Глава Совета раввинов Европы поддержал ограничения для непривитых
Связанные с коронавирусом ограничения не являются принуждением к прививке, рассказал в интервью РИА Новости президент Совета раввинов Европы (CРЕ), главный... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:38
2021-07-19T11:38
религия и мировоззрение
пинхас гольдшмидт
юрий каннер
егор бероев
российский еврейский конгресс
et cetera
москва
европа
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Связанные с коронавирусом ограничения не являются принуждением к прививке, рассказал в интервью РИА Новости президент Совета раввинов Европы (CРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт."Я не считаю это принуждением. Власть имеет право сказать, что если не хотите вакцинироваться – не вакцинируйтесь, но тогда вы не можете посещать какие-то места или работать на определенных местах, подвергая других людей опасности", - сказал раввин.Он отметил, что это - вопрос коллективной ответственности, который нужно принять как необходимость, а также отметил некорректность сравнения ограничений по признаку вакцинации с нацистскими дискриминационными законами. "Мы живем в период эпидемии, в этом еще кто-то сомневается? Власть не принуждает прививаться, но власть говорит о том, что непривитый будет ограничен в каких-то действиях. Это не принуждение, а ограничительные меры, которые необходимы", - заключил Гольдшмидт.Ранее в московском театре Et Cetera состоялось вручение премии "ТЭФИ - Летопись победы", в состав жюри которой вошел актер театра и кино Егор Бероев. На церемонии он выступил с речью в поддержку граждан, не сделавших прививку от коронавируса, сказав, что они могут подвергаться дискриминации. По словам актера, сам он не делал прививку. Он также прикрепил на лацкан пиджака желтую шестиконечную звезду, схожую с теми, которые предписывались для ношения евреям в гетто во время Второй мировой войны – такие звезды стали одним из символов холокоста, уничтожения евреев нацистами.В ответ на это президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер выразил готовность лично провести для Бероева экскурсию по связанным с Холокостом местам в Москве, чтобы объяснить ему разницу между массовым уничтожением евреев во время Второй мировой войны и ограничительными мерами для непривитых от коронавируса людей.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00
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пинхас гольдшмидт, юрий каннер, егор бероев , российский еврейский конгресс, et cetera, москва, европа
11:38 19.07.2021
 

Глава Совета раввинов Европы поддержал ограничения для непривитых

© Фото : Илья Иткин/Совет раввинов ЕвропыГлава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на вручении премии CER Prize
Глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на вручении премии CER Prize - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : Илья Иткин/Совет раввинов Европы
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Связанные с коронавирусом ограничения не являются принуждением к прививке, рассказал в интервью РИА Новости президент Совета раввинов Европы (CРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.
"Я не считаю это принуждением. Власть имеет право сказать, что если не хотите вакцинироваться – не вакцинируйтесь, но тогда вы не можете посещать какие-то места или работать на определенных местах, подвергая других людей опасности", - сказал раввин.
Он отметил, что это - вопрос коллективной ответственности, который нужно принять как необходимость, а также отметил некорректность сравнения ограничений по признаку вакцинации с нацистскими дискриминационными законами. "Мы живем в период эпидемии, в этом еще кто-то сомневается? Власть не принуждает прививаться, но власть говорит о том, что непривитый будет ограничен в каких-то действиях. Это не принуждение, а ограничительные меры, которые необходимы", - заключил Гольдшмидт.
Ранее в московском театре Et Cetera состоялось вручение премии "ТЭФИ - Летопись победы", в состав жюри которой вошел актер театра и кино Егор Бероев. На церемонии он выступил с речью в поддержку граждан, не сделавших прививку от коронавируса, сказав, что они могут подвергаться дискриминации. По словам актера, сам он не делал прививку. Он также прикрепил на лацкан пиджака желтую шестиконечную звезду, схожую с теми, которые предписывались для ношения евреям в гетто во время Второй мировой войны – такие звезды стали одним из символов холокоста, уничтожения евреев нацистами.
Президент Благотворительного фонда Российский еврейский конгресс Юрий Каннер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 19:16Религия и мировоззрение
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В ответ на это президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер выразил готовность лично провести для Бероева экскурсию по связанным с Холокостом местам в Москве, чтобы объяснить ему разницу между массовым уничтожением евреев во время Второй мировой войны и ограничительными мерами для непривитых от коронавируса людей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00
 
Религия и мировоззрениеПинхас ГольдшмидтЮрий КаннерЕгор БероевРоссийский еврейский конгрессEt CeteraМоскваЕвропа
 
 
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