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"Рособоронэкспорт" заключил в 2021 году контракты на $5 млрд
"Рособоронэкспорт" заключил в 2021 году контракты на $5 млрд - РИА Новости, 19.07.2021
"Рособоронэкспорт" заключил в 2021 году контракты на $5 млрд
"Рособоронэкспорт" заключил в 2021 году контракты на пять миллиардов долларов, 80% которых приходится на продукцию ВВС и ПВО, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:55
2021-07-19T14:56
макс-2021
технодинамика
александр михеев
космос - риа наука
рособоронэкспорт
безопасность
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" заключил в 2021 году контракты на пять миллиардов долларов, 80% которых приходится на продукцию ВВС и ПВО, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев."В этом году "Рособоронэкспорт" уже подписал контрактных документов на сумму более 5 миллиардов долларов, 80% из которых приходятся на продукцию для военно-воздушных сил и ПВО. МАКС-2021, на который по нашему приглашению приедут более 30 делегаций из порядка 20 стран, станет отправной точкой для новых переговоров и новых контрактов", – сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба "Рособоронэкспорта".В ходе МАКС-2021 "Рособоронэкспорт" планирует подписать совместные с АО "Технодинамика" программы продвижения на внешний рынок парашютных систем и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Это серьезно расширит компетенции "Рособоронэкспорта" в рамках индустриального партнерства с иностранными заказчиками."Сегодня все большее число стран задумывается о производстве вооружений на национальной территории, поэтому рост числа технологических контрактов – характерный тренд современного мирового оружейного рынка. "Рособоронэкспорт" активно работает с заказчиками в рамках индустриального партнерства и трансфера технологий. По подписанной с "Технодинамикой" программе будем продвигать НИОКР, в том числе в области авиации, ракетного вооружения, средств ПВО и космических программ, в страны Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона", – добавил Михеев.
https://ria.ru/20210629/rosoboroneksport-1739031192.html
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макс-2021, технодинамика, александр михеев, космос - риа наука, рособоронэкспорт, безопасность
14:55 19.07.2021 (обновлено: 14:56 19.07.2021)
 
"Рособоронэкспорт" заключил в 2021 году контракты на $5 млрд

"Рособоронэкспорт" заключил в 2021 году контракты на пять миллиардов долларов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМакет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на стенде "Рособоронэкспорта" выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Макет зенитной ракетной системы С-400 Триумф на стенде Рособоронэкспорта выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" заключил в 2021 году контракты на пять миллиардов долларов, 80% которых приходится на продукцию ВВС и ПВО, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
"В этом году "Рособоронэкспорт" уже подписал контрактных документов на сумму более 5 миллиардов долларов, 80% из которых приходятся на продукцию для военно-воздушных сил и ПВО. МАКС-2021, на который по нашему приглашению приедут более 30 делегаций из порядка 20 стран, станет отправной точкой для новых переговоров и новых контрактов", – сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба "Рособоронэкспорта".
Стенд Рособоронэкспорта на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 12:57
"Рособоронэкспорт" представит на МАКС-2021 самолеты Ил-112В и Ил-114-300
В ходе МАКС-2021 "Рособоронэкспорт" планирует подписать совместные с АО "Технодинамика" программы продвижения на внешний рынок парашютных систем и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Это серьезно расширит компетенции "Рособоронэкспорта" в рамках индустриального партнерства с иностранными заказчиками.
"Сегодня все большее число стран задумывается о производстве вооружений на национальной территории, поэтому рост числа технологических контрактов – характерный тренд современного мирового оружейного рынка. "Рособоронэкспорт" активно работает с заказчиками в рамках индустриального партнерства и трансфера технологий. По подписанной с "Технодинамикой" программе будем продвигать НИОКР, в том числе в области авиации, ракетного вооружения, средств ПВО и космических программ, в страны Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона", – добавил Михеев.
Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 08:56Новое оружие России
"Ростех" опубликовал фото новейшего военного самолета для МАКС-2021
 
МАКС-2021ТехнодинамикаАлександр МихеевКосмос - РИА НаукаРособоронэкспортБезопасность
 
 
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