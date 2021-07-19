https://ria.ru/20210719/oborona-1741871403.html

"Рособоронэкспорт" заключил в 2021 году контракты на $5 млрд

"Рособоронэкспорт" заключил в 2021 году контракты на $5 млрд - РИА Новости, 19.07.2021

"Рособоронэкспорт" заключил в 2021 году контракты на $5 млрд

"Рособоронэкспорт" заключил в 2021 году контракты на пять миллиардов долларов, 80% которых приходится на продукцию ВВС и ПВО, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:55

2021-07-19T14:55

2021-07-19T14:56

макс-2021

технодинамика

александр михеев

космос - риа наука

рособоронэкспорт

безопасность

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" заключил в 2021 году контракты на пять миллиардов долларов, 80% которых приходится на продукцию ВВС и ПВО, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев."В этом году "Рособоронэкспорт" уже подписал контрактных документов на сумму более 5 миллиардов долларов, 80% из которых приходятся на продукцию для военно-воздушных сил и ПВО. МАКС-2021, на который по нашему приглашению приедут более 30 делегаций из порядка 20 стран, станет отправной точкой для новых переговоров и новых контрактов", – сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба "Рособоронэкспорта".В ходе МАКС-2021 "Рособоронэкспорт" планирует подписать совместные с АО "Технодинамика" программы продвижения на внешний рынок парашютных систем и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Это серьезно расширит компетенции "Рособоронэкспорта" в рамках индустриального партнерства с иностранными заказчиками."Сегодня все большее число стран задумывается о производстве вооружений на национальной территории, поэтому рост числа технологических контрактов – характерный тренд современного мирового оружейного рынка. "Рособоронэкспорт" активно работает с заказчиками в рамках индустриального партнерства и трансфера технологий. По подписанной с "Технодинамикой" программе будем продвигать НИОКР, в том числе в области авиации, ракетного вооружения, средств ПВО и космических программ, в страны Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона", – добавил Михеев.

https://ria.ru/20210629/rosoboroneksport-1739031192.html

https://ria.ru/20210716/samolet-1741477880.html

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макс-2021, технодинамика, александр михеев, космос - риа наука, рособоронэкспорт, безопасность