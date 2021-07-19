Метеоролог назвала причину большого числа жертв при наводнениях в Европе

Сотрудник метеослужбы UBIMET: коммуникация властей с населением подвела при непогоде в Европе
Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.
Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.
На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.
На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.
В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".
В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".
Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.
Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.
Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.
Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.
Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.
Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.
Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.
Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.
Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.
Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.
В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.
В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.
Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.
На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.
В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".
Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.
Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.
Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.
Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.
Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.
В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.
В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.
В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.
В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.
В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.
По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.
По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.
"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.
"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.
"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.
"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.
По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".
По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".
Сейчас главное — помочь людям на местах.
Сейчас главное — помочь людям на местах.
Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.
Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.
В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.
В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.
По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.
"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.
"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.
По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".
Сейчас главное — помочь людям на местах.
Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.