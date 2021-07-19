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Метеоролог назвала причину большого числа жертв при наводнениях в Европе
Метеоролог назвала причину большого числа жертв при наводнениях в Европе - РИА Новости, 19.07.2021
Метеоролог назвала причину большого числа жертв при наводнениях в Европе
Метеорологические службы в Германии и Австрии заблаговременно сообщили о надвигающейся непогоде, подвела коммуникация между властями и населением, считает... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:44
2021-07-19T17:43
наводнение в германии
германия
австрия
в мире
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ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Метеорологические службы в Германии и Австрии заблаговременно сообщили о надвигающейся непогоде, подвела коммуникация между властями и населением, считает метеоролог независимой международной метеослужбы UBIMET Мишель Сальми.По его словам, в Австрии на предстоящие дни прогноз хороший, лишь в понедельник вечером и в ночь на вторник могут быть локальные грозы в уже пострадавших от непогоды регионах - в Тирольской низменности, Зальцкаммергуте и Вальдфиртеле.Сильные ливни в минувшие выходные привели в некоторых районах Австрии к подтоплениям, в числе прочих серьезно пострадал город Халлайн в федеральной земле Зальцбург. Население этого города и ряда других призвали не покидать дома и не спускаться в подвальные помещения. В Вене из-за дождей и гроз с утра субботы дежурили пожарные, которые выезжали на вызовы более 900 раз. Один человек погиб в результате вызвавших подтопления сильных ливней в федеральной земле Зальцбург. Канцлер Австрии Себастьян Курц пообещал помощь пострадавшим от последствий разгула стихии.В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Число погибших превышает 160, много людей числятся пропавшими без вести. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила в воскресенье районы бедствия.
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наводнение в германии, германия, австрия, в мире
16:44 19.07.2021 (обновлено: 17:43 19.07.2021)
 
Метеоролог назвала причину большого числа жертв при наводнениях в Европе

Сотрудник метеослужбы UBIMET: коммуникация властей с населением подвела при непогоде в Европе

© REUTERS / Wolfgang RattayРазрушенная в результате сильных дождей дорога в Бад-Нойенар-Арвайлер
Разрушенная в результате сильных дождей дорога в Бад-Нойенар-Арвайлер - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Метеорологические службы в Германии и Австрии заблаговременно сообщили о надвигающейся непогоде, подвела коммуникация между властями и населением, считает метеоролог независимой международной метеослужбы UBIMET Мишель Сальми.
"Предупреждения в Германии и у нас в Австрии сработали очень хорошо, сделаны вовремя. Возможно, чуть хуже сработала коммуникация между органами исполнительной власти и населением", - сказал Сальми в эфире телеканала Puls24.
"Катастрофа столетия": последствия наводнений в Европе
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.

Пожарная машина проезжает по затопленной улице после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия
1 из 18

Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
© AP Photo / Valentin Bianchi

На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.

Люди плывут на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, провинция Льеж, Бельгия
2 из 18

На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.

© AP Photo / Valentin Bianchi
© AP Photo / Michael Probst

В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".

Поврежденный замок (слева) в Эрфтштадт-Блессем, Германия
3 из 18

В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Eva Plevier

Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.

Наводнение в Гелле, Нидерланды
4 из 18

Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.

© REUTERS / Eva Plevier
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередачи.

Улицы затоплены после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия
5 из 18

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередачи.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
© AFP 2021 / APA/Austria OUT/ Barbara Gindl

Пострадали частные дома, рестораны и автотрассы.

Рабочие очищают улицы от грязи и воды в затопленном историческом центре Халлайна, Австрия
6 из 18

Пострадали частные дома, рестораны и автотрассы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/ Barbara Gindl
© REUTERS / Eva Plevier

Затопленный дом в Нидерландах.

Затопленный дом в Гелле, Нидерланды
7 из 18

Затопленный дом в Нидерландах.

© REUTERS / Eva Plevier
© AFP 2021 / APA/Austria OUT/Manderet Fesl

Сильными потоками воды разрушены дамбы.

Семья наблюдает за водами реки Инн в Рансхофене, Австрия
8 из 18

Сильными потоками воды разрушены дамбы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/Manderet Fesl
© AP Photo / Francisco Seco

Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.

Жилец дома выбрасывает поврежденные предметы из окна после наводнения в Энсивале, Бельгия
9 из 18

Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.

© AP Photo / Francisco Seco
© REUTERS / Bart Biesemans

Поврежденные автомобили на улице в Пепинстере, Бельгия.

Поврежденные автомобили и обломки на затопленной улице в Пепинстере, Бельгия
10 из 18

Поврежденные автомобили на улице в Пепинстере, Бельгия.

© REUTERS / Bart Biesemans
© AP Photo / Virginia Mayo

Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.

Женщина убирает повреждённые вещи после наводнения в Пепинстере, Бельгия
11 из 18

Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.

© AP Photo / Virginia Mayo
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw

Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.

Спасатели идут по затопленной улице после проливных дождей в Валкенбурге, Нидерланды
12 из 18

Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
© AP Photo / Virginia Mayo

Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.

Поврежденные вещи после наводнения в Пепинстере, Бельгия
13 из 18

Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.

© AP Photo / Virginia Mayo
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Собака на затопленной улице Эрфтштадта в Германии.

Собака стоит рядом с мешками с песком на затопленной улице после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия
14 из 18

Собака на затопленной улице Эрфтштадта в Германии.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
© AP Photo / Michael Probst

В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.

Последствия наводнения в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия
15 из 18

В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Eva Plevier

Впереди — большая работа...

Затопленный интерьер дома в Гелле, Нидерланды
16 из 18

Впереди — большая работа...

© REUTERS / Eva Plevier
© REUTERS / Andreas Gebert

Многие страны выражают поддержку пострадавшим от наводнений.

Люди убирают грязь после наводнения в центре города Халлайн, Австрия
17 из 18

Многие страны выражают поддержку пострадавшим от наводнений.

© REUTERS / Andreas Gebert
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Не исключено привлечение средств ЕС для помощи людям.

Полицейские и волонтеры убирают завалы в районе, пострадавшем от наводнения в Бад-Мюнстерайфеле, Германия
18 из 18

Не исключено привлечение средств ЕС для помощи людям.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
1 из 18

Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
2 из 18

На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.

© AP Photo / Valentin Bianchi
3 из 18

В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".

© AP Photo / Michael Probst
4 из 18

Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.

© REUTERS / Eva Plevier
5 из 18

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередачи.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
6 из 18

Пострадали частные дома, рестораны и автотрассы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/ Barbara Gindl
7 из 18

Затопленный дом в Нидерландах.

© REUTERS / Eva Plevier
8 из 18

Сильными потоками воды разрушены дамбы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/Manderet Fesl
9 из 18

Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.

© AP Photo / Francisco Seco
10 из 18

Поврежденные автомобили на улице в Пепинстере, Бельгия.

© REUTERS / Bart Biesemans
11 из 18

Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.

© AP Photo / Virginia Mayo
12 из 18

Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
13 из 18

Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.

© AP Photo / Virginia Mayo
14 из 18

Собака на затопленной улице Эрфтштадта в Германии.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
15 из 18

В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.

© AP Photo / Michael Probst
16 из 18

Впереди — большая работа...

© REUTERS / Eva Plevier
17 из 18

Многие страны выражают поддержку пострадавшим от наводнений.

© REUTERS / Andreas Gebert
18 из 18

Не исключено привлечение средств ЕС для помощи людям.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
По его словам, в Австрии на предстоящие дни прогноз хороший, лишь в понедельник вечером и в ночь на вторник могут быть локальные грозы в уже пострадавших от непогоды регионах - в Тирольской низменности, Зальцкаммергуте и Вальдфиртеле.
Сильные ливни в минувшие выходные привели в некоторых районах Австрии к подтоплениям, в числе прочих серьезно пострадал город Халлайн в федеральной земле Зальцбург. Население этого города и ряда других призвали не покидать дома и не спускаться в подвальные помещения. В Вене из-за дождей и гроз с утра субботы дежурили пожарные, которые выезжали на вызовы более 900 раз. Один человек погиб в результате вызвавших подтопления сильных ливней в федеральной земле Зальцбург. Канцлер Австрии Себастьян Курц пообещал помощь пострадавшим от последствий разгула стихии.
В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Число погибших превышает 160, много людей числятся пропавшими без вести. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила в воскресенье районы бедствия.
"Это действительно катастрофа". Наводнение в Германии
© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

Пожарные забираются в дом в затопленном районе Эранг в Трире, западная Германия
1 из 15

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach
© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

Региональный поезд, стоящий на вокзале города Кордел, затопленный водой реки Килль в западной Германии
2 из 15

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt
© REUTERS / Wolfgang Rattay

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

Разрушенная от наводнения дорога в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия
3 из 15

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

Общий вид зоны, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
4 из 15

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

Автомобиль специального назначения везёт лодку в затопленном районе Эранг в Трире, западная Германия
5 из 15

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach
© REUTERS / Wolfgang Rattay

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Последствия наводнения в Шульде, Германия
6 из 15

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Sebastien Bozon

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Жители очищают улицу от грязи после наводнения. Бирсдорф-ам-Зее, недалеко от Битбурга, Западная Германия
7 из 15

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

© AFP 2021 / Sebastien Bozon
© AP Photo / Michael Probst

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

Разрушенный мост, река Ар в Шульд, Германия. Из-за проливных дождей река Ар резко вышла из берегов
8 из 15

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Wolfgang Rattay

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

Кошка на улице после наводнения в Шульде, Германия
9 из 15

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

Разрушенные здания на пострадавшей от наводнения территории после проливных дождей в Шульде, Германия
10 из 15

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

Пожарные работают в зоне, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
11 из 15

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Bernd Lauter

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

Обломки домов, разрушенных наводнением, в Шульде недалеко от Бад-Нойенара, западная Германия
12 из 15

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

© AFP 2021 / Bernd Lauter
© AP Photo / Michael Probst

Сейчас главное — помочь людям на местах.

Владелец отеля сидит на статуе Иисуса перед своим поврежденным отелем в Инсуле, на юге Германии
13 из 15

Сейчас главное — помочь людям на местах.

© AP Photo / Michael Probst
© AP Photo / Martin Meissner

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

Поврежденные машины и дома в Хагене, Германия
14 из 15

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

© AP Photo / Martin Meissner
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Последствия проливных дождей в Германии.

Общий вид зоны, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
15 из 15

Последствия проливных дождей в Германии.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
1 из 15

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach
2 из 15

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt
3 из 15

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
4 из 15

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
5 из 15

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach
6 из 15

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
7 из 15

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

© AFP 2021 / Sebastien Bozon
8 из 15

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

© AP Photo / Michael Probst
9 из 15

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
10 из 15

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

© REUTERS / Wolfgang Rattay
11 из 15

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
12 из 15

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

© AFP 2021 / Bernd Lauter
13 из 15

Сейчас главное — помочь людям на местах.

© AP Photo / Michael Probst
14 из 15

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

© AP Photo / Martin Meissner
15 из 15

Последствия проливных дождей в Германии.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
 
Наводнение в ГерманииГерманияАвстрияВ мире
 
 
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