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Метеоролог назвала причину большого числа жертв при наводнениях в Европе

Метеоролог назвала причину большого числа жертв при наводнениях в Европе - РИА Новости, 19.07.2021

Метеоролог назвала причину большого числа жертв при наводнениях в Европе

Метеорологические службы в Германии и Австрии заблаговременно сообщили о надвигающейся непогоде, подвела коммуникация между властями и населением, считает... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:44

2021-07-19T16:44

2021-07-19T17:43

наводнение в германии

германия

австрия

в мире

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ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Метеорологические службы в Германии и Австрии заблаговременно сообщили о надвигающейся непогоде, подвела коммуникация между властями и населением, считает метеоролог независимой международной метеослужбы UBIMET Мишель Сальми.По его словам, в Австрии на предстоящие дни прогноз хороший, лишь в понедельник вечером и в ночь на вторник могут быть локальные грозы в уже пострадавших от непогоды регионах - в Тирольской низменности, Зальцкаммергуте и Вальдфиртеле.Сильные ливни в минувшие выходные привели в некоторых районах Австрии к подтоплениям, в числе прочих серьезно пострадал город Халлайн в федеральной земле Зальцбург. Население этого города и ряда других призвали не покидать дома и не спускаться в подвальные помещения. В Вене из-за дождей и гроз с утра субботы дежурили пожарные, которые выезжали на вызовы более 900 раз. Один человек погиб в результате вызвавших подтопления сильных ливней в федеральной земле Зальцбург. Канцлер Австрии Себастьян Курц пообещал помощь пострадавшим от последствий разгула стихии.В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Число погибших превышает 160, много людей числятся пропавшими без вести. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила в воскресенье районы бедствия.

германия

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, германия, австрия, в мире