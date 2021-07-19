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СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО - РИА Новости, 19.07.2021
СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
Вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы, сообщает европейское издание... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:53
2021-07-19T16:01
восточная европа
колинда грабар-китарович
нато
даля грибаускайте
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники среди дипломатов и функционеров альянса.Мандат нынешнего генсека НАТО норвежца Йенса Столтенберга истекает 30 сентября 2022 года.Как отмечает издание, обсуждение преемника Столтенберга в штаб-квартире альянса уже началось. Ожидается, что эту кандидатуру представят на саммите НАТО в Мадриде в конце весны или начале лета 2022 года.Источники издания, ссылаясь на современные тенденции, заявляют, что новой главой Североатлантического альянса впервые в его истории должна стать женщина. Другие наблюдатели указывают, что в ситуации продолжающегося противостояния с Россией главой НАТО в качестве "важного сигнала" для Москвы должен стать политик из Восточной Европы.Одновременно двум условиям удовлетворяют экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также действующая глава Эстонии Керсти Кальюлайд, говорится в материале.Некоторые наблюдатели, напротив, полагают, что назначение кандидата из Балтии будет выглядеть слишком враждебным актом по отношению к Москве в ситуации, когда президент США Джо Байден пытается выстроить стабильные отношения между Россией и Западом.Издание отдельно касается позиции Великобритании по кадровому вопросу. Бывший постпред одной из влиятельных стран в НАТО сообщил, что, как ожидается, Лондон будет добиваться назначения на пост генсека своей кандидатуры, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние после Brexit. В связи с этим назывались фамилии экс-премьера Терезы Мэй и ее советника по нацбезопасности Марка Седвилла.Однако дипломатические источники заявляют, что во время переговоров по Brexit Мэй не продемонстрировала должных навыков управления и коммуникации, которые в первую очередь требуются от главы альянса. Что касается Седвилла, он никогда не возглавлял МИД или минобороны – опыт работы во главе этих ведомств считается минимальным требованием для кандидата.
восточная европа
сша
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восточная европа, колинда грабар-китарович, нато, даля грибаускайте, джо байден, сша, в мире
15:53 19.07.2021 (обновлено: 16:01 19.07.2021)
 
СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО

Politico: три женщины из Восточной Европы – вероятные кандидаты на пост главы НАТО в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники среди дипломатов и функционеров альянса.
Мандат нынешнего генсека НАТО норвежца Йенса Столтенберга истекает 30 сентября 2022 года.
Как отмечает издание, обсуждение преемника Столтенберга в штаб-квартире альянса уже началось. Ожидается, что эту кандидатуру представят на саммите НАТО в Мадриде в конце весны или начале лета 2022 года.
Источники издания, ссылаясь на современные тенденции, заявляют, что новой главой Североатлантического альянса впервые в его истории должна стать женщина. Другие наблюдатели указывают, что в ситуации продолжающегося противостояния с Россией главой НАТО в качестве "важного сигнала" для Москвы должен стать политик из Восточной Европы.
Одновременно двум условиям удовлетворяют экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также действующая глава Эстонии Керсти Кальюлайд, говорится в материале.
Некоторые наблюдатели, напротив, полагают, что назначение кандидата из Балтии будет выглядеть слишком враждебным актом по отношению к Москве в ситуации, когда президент США Джо Байден пытается выстроить стабильные отношения между Россией и Западом.
Издание отдельно касается позиции Великобритании по кадровому вопросу. Бывший постпред одной из влиятельных стран в НАТО сообщил, что, как ожидается, Лондон будет добиваться назначения на пост генсека своей кандидатуры, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние после Brexit. В связи с этим назывались фамилии экс-премьера Терезы Мэй и ее советника по нацбезопасности Марка Седвилла.
Однако дипломатические источники заявляют, что во время переговоров по Brexit Мэй не продемонстрировала должных навыков управления и коммуникации, которые в первую очередь требуются от главы альянса. Что касается Седвилла, он никогда не возглавлял МИД или минобороны – опыт работы во главе этих ведомств считается минимальным требованием для кандидата.
 
Восточная ЕвропаКолинда Грабар-КитаровичНАТОДаля ГрибаускайтеДжо БайденСШАВ мире
 
 
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