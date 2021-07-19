https://ria.ru/20210719/murashko-1741826520.html

Мурашко намерен ревакцинироваться от коронавируса

Мурашко намерен ревакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 19.07.2021

Мурашко намерен ревакцинироваться от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что обязательно ревакцинируется от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:09

2021-07-19T12:09

2021-07-19T12:09

распространение коронавируса

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что обязательно ревакцинируется от коронавирусной инфекции."Обязательно, конечно", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, планирует ли он повторно прививаться.В конце марта Мурашко сообщал, что привился от коронавируса.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210719/revaktsinatsiya-1741780202.html

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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество