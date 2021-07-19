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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/murashko-1741826520.html
Мурашко намерен ревакцинироваться от коронавируса
Мурашко намерен ревакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 19.07.2021
Мурашко намерен ревакцинироваться от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что обязательно ревакцинируется от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:09
2021-07-19T12:09
распространение коронавируса
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что обязательно ревакцинируется от коронавирусной инфекции."Обязательно, конечно", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, планирует ли он повторно прививаться.В конце марта Мурашко сообщал, что привился от коронавируса.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
12:09 19.07.2021
 
Мурашко намерен ревакцинироваться от коронавируса

Глава Минздрава Мурашко намерен ревакцинироваться от коронавируса

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что обязательно ревакцинируется от коронавирусной инфекции.
"Обязательно, конечно", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, планирует ли он повторно прививаться.
В конце марта Мурашко сообщал, что привился от коронавируса.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
02:15Распространение коронавируса
Врач дал совет, как подготовиться к ревакцинации от COVID-19
 
Распространение коронавирусаРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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